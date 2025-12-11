Reforma laboral: cómo se calcula una indemnización con la fórmula que impulsa el Gobierno

El texto legal todavía contendría el concepto del pago de una indemnización en el caso del despido sin justa causa, que equivaldrá a "un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor".

Pero los agregados como premios, vacaciones, aguinaldo o propinas dejarían de contar, y se tomaría un promedio de todos los sueldos del último año trabajado, en vez del valor del más abultado.

El cálculo de una indemnización, según la reforma laboral de Milei

Por citar un ejemplo, si una persona cobra $ 1.000.000 mensual y es despedida sin justa causa después de 3 años y medio en su puesto, con la reforma laboral propuesta por Milei se le tendría que pagar una indemnización de $ 3.500.000 que podría terminar cobrando en cuotas. Es decir, su salario se multiplica por el tiempo de antigüedad.