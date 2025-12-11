Reforma laboral: cómo se calcula una indemnización con la fórmula que impulsa el Gobierno
Entre los puntos de la reforma laboral que el presidente Javier Milei mandó este jueves al Congreso está la modificación al cálculo para las indemnizaciones.
El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de ley de Modernización Laboral, que cambiaría cuestiones como los términos de contratación, la existencia del concepto de horas extras y el cálculo de las indemnizaciones.
De prosperar el proyecto de Javier Milei en las sesiones extraordinarias del Congreso, la nueva ley excluiría del cálculo de las indemnizaciones conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios.
En este sentido, la iniciativa oficialista contempla la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que "las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador", como consta en el texto.
En vez de usar como medida el salario más alto, como hasta ahora, la indemnización se calcularía sobre un promedio salarial, y además quedaría formalmente habilitando el pago en cuotas de la suma total, aunque no trascendieron datos sobre cómo se aplicaría esa medida.
Lo que sí se mantendría sería la obligación de abonar un sueldo por año trabajado, o el proporcional correspondiente en el caso del despido sin causa de un empleado con menos de 12 meses de antigüedad.
El texto legal todavía contendría el concepto del pago de una indemnización en el caso del despido sin justa causa, que equivaldrá a "un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor".
Pero los agregados como premios, vacaciones, aguinaldo o propinas dejarían de contar, y se tomaría un promedio de todos los sueldos del último año trabajado, en vez del valor del más abultado.
El cálculo de una indemnización, según la reforma laboral de Milei
Por citar un ejemplo, si una persona cobra $ 1.000.000 mensual y es despedida sin justa causa después de 3 años y medio en su puesto, con la reforma laboral propuesta por Milei se le tendría que pagar una indemnización de $ 3.500.000 que podría terminar cobrando en cuotas. Es decir, su salario se multiplica por el tiempo de antigüedad.
