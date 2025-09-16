Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Paraguay, Santiago Peña

La realidad del bloque regional del Mercosur formó parte del extenso temario del encuentro.

Posiblemente el encuentro haya sido del agrado del mandatario argentino que esta mañana reconoció a Paraguay como ejemplo en el ámbito económico porque "desde hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado".

"Gracias al régimen de maquila, han sabido explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos”, ponderó Javier Milei durante su discurso en la CPAC.

La experiencia en Paraguay, agregó, "es prueba fehaciente de que cuando las regulaciones acompañan y no estorban; cuando los impuestos son bajos y no ahogan, la capacidad de los países para comerciar crece".

El Presidente encabezará a las 18.15 de este martes una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), y el miércoles a las 10:15 se trasladará hasta el Congreso de Asunción para disertar en una sesión de honor convocada por su visita de Estado.