Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Paraguay, Santiago Peña
Por estas horas el mandatario argentino está de viaje por Paraguay y como parte de su agenda se reunió a solas con su par guaraní. Sintonía y sonrisas.
El presidente Javier Milei se encuentra de visita por Paraguay este martes, y como parte de su agenda oficial mantuvo una reunión bilateral con su par local y colega libertario, Santiago Peña.
Tras señalar a Paraguay como "un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica", durante su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), Javier Milei se reunió a solas con Peña en el Palacio de López, en Asunción.
No se trata de la primera vista de Javier Milei a la sede central del Ejecutivo paraguayo, y tampoco será la última, pero esta cita se dio en un momento en que ambos países parecen estar alineados con el sector más consevador de los Estados Unidos (al cual pertenece el presidente de ese país, Donald Trump).
Durante el intercambio de este martes en Asunción también se celebró un almuerzo en el que estuvo presente la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien integró la reducida comitiva que protagoniza el viaje exprés.
La realidad del bloque regional del Mercosur formó parte del extenso temario del encuentro.
Posiblemente el encuentro haya sido del agrado del mandatario argentino que esta mañana reconoció a Paraguay como ejemplo en el ámbito económico porque "desde hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado".
"Gracias al régimen de maquila, han sabido explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos”, ponderó Javier Milei durante su discurso en la CPAC.
La experiencia en Paraguay, agregó, "es prueba fehaciente de que cuando las regulaciones acompañan y no estorban; cuando los impuestos son bajos y no ahogan, la capacidad de los países para comerciar crece".
El Presidente encabezará a las 18.15 de este martes una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), y el miércoles a las 10:15 se trasladará hasta el Congreso de Asunción para disertar en una sesión de honor convocada por su visita de Estado.
