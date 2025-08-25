Javier Milei reaparece pleno escándalo: minuto a minuto del acto en Junín

"La Libertad Avanza o Argentina retrocede"
La idea que pregonó Javier Milei para pedir el voto en la provincia de Buenos Aires.
EN VIVOSe juega todo
Este acto se iba a realizar el pasado martes y se suspendió por cuestiones climáticas relacionadas con la ciclogénesis. Fue reprogramado para este lunes, tras una semana de suma tensión.
20:21
20:18
20:12
20:10
20:06
20:03
20:02
19:54
19:27
19:01
En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei tiene programado un acto en la localidad bonaerense de Junín para este lunes, acompañado por todos los candidatos a diputados nacionales, en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizará en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentará oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.
También se espera la asistencia de funcionarios nacionales y dirigentes que competirán el 7 de septiembre por un banca en la Legislatura y el Senado bonaerense.
Según anticiparon, Javier Milei tendrá un rol protagónico en esta campaña, por lo que no se descarta que inicie una gira por los distritos con mayor peso electoral, como son: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.
Te puede interesar
Dejá tu comentario