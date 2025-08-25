MinutoUno

Javier Milei reaparece pleno escándalo: minuto a minuto del acto en Junín

Este acto se iba a realizar el pasado martes y se suspendió por cuestiones climáticas relacionadas con la ciclogénesis. Fue reprogramado para este lunes, tras una semana de suma tensión.

En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei tiene programado un acto en la localidad bonaerense de Junín para este lunes, acompañado por todos los candidatos a diputados nacionales, en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizará en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentará oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.

También se espera la asistencia de funcionarios nacionales y dirigentes que competirán el 7 de septiembre por un banca en la Legislatura y el Senado bonaerense.

Según anticiparon, Javier Milei tendrá un rol protagónico en esta campaña, por lo que no se descarta que inicie una gira por los distritos con mayor peso electoral, como son: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

Minuto a minuto de Javier Milei en Junín

"La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

La idea que pregonó Javier Milei para pedir el voto en la provincia de Buenos Aires.

"En 4 años vamos a ser potencia"

"Estamos haciendo grande a la Argentina otra vez. No estamos esperando tanto, porque en 10 años estaríamos entrando en el pelotón de los países desarrollados. Por eso cada banca que logro LLA va a ser una menos del partido del Estado", aseguró.

"Vamos a clavarle el último clave al cajón del kirchnerismo"

Dijo que el Congreso "está tomado por kirchneristas que buscan hacernos volar por los aires".

"Tenemos que decir 'kirchnerismo nunca más'"

"Este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires va a votar con una boleta que posibilita el fraude. Van a utilizar un método que permite el fraude. Van a comprar políticos, colegios. Van a hacer el 'voto cadena', el 'voto embarazada'", señaló en el tramo de su discurso dedicado a criticar al oficialismo bonaerense.

Agradecimiento especial de Javier Milei a Karina

"Por organizar el partido a nivel nacional. Gracias Jefe", expresó el Presidente, sin menciones sobre el escándalo de presuntas coimas.

"Mención especial a mi amigo, el profe José Luis Espert"

"Ha sido un vanguardista a la hora de dar la batalla por las ideas de la libertad. Entendió antes que yo que para cambiar las cosas hay que meterse en la política", expresó.

Javier Milei se solidarizó con los jóvenes presuntamente golpeados

"Se acabaron las patotas kirchneristas. Kirchnerismo nunca más", vociferó el Presidente.

Habló Karina Milei pero sin menciones a las denuncias en su contra

La hermana del Presidente se "solidarizó" con sus militantes, tras denunciar que fueron atacados "por pensar distinto".

"Quiero solidarizarme con toda nuestra gente, con nuestra juventud que fue brutalmente golpeada. Por eso nosotros decimos 'Kirchnerismo nunca más', no queremos que pasen más estas cosas. No puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros. Gracias por poner todo lo que hay que poner", expresó.

karina milei
Manifestantes y libertarios, a las piñas en Junín

Se observaron peleas a trompadas entre un grupo de manifestantes que se acercaron para protestar contra el Gobierno y militantes libertarios.

Seguí leyendo esta nota.

pelea libertarios
Tensión en Junín: abuchearon a José Luis Espert

El diputado libertario vivió un momento de tensión a su arribo al lugar, ya que fue fuertemente repudiado. El principal candidato fue recibido entre abucheos e insultos, por lo que tuvo que ser escoltado por efectivos de seguridad, aunque respondió con gestos provocadores.

Seguí leyendo esta nota.

espert junin
