Tensión en Junín: la provocadora reacción de José Luis Espert al ser abucheado

En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei tiene programado un acto en la localidad bonaerense de Junín para este lunes, acompañado por todos los candidatos a diputados nacionales, en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se pudo ver en los abucheos que recibió José Luis Espert.