Javier Milei, en pleno escándalo de presuntas coimas: "Les estamos afanando los choreos"

El libertario no hizo menciones al escándalo que parece sacudir al Gobierno. Por el contrario, inició su participación en el acto que varios agradecimientos, y uno especial a su hermana, y hasta pidió "una ovación" para la funcionaria.

"Por organizar el partido a nivel nacional. Gracias Jefe", expresó el Presidente, provocando aplausos de todo el teatro.

Un rato antes había hablado la propia secretara General de la Presidencia, quien tampoco hizo menciones a las denuncias en su contra: se limitó solo a expresar su "solidaridad" con los jóvenes libertarios presuntamente atacados en la previa del acto.