Máxima tensión en Junín a por Javier Milei: manifestantes y libertarios, a las piñas
Grupos de jóvenes se enfrentaron a las trompadas en plena vía pública, en la previa al acto de La Libertad Avanza.
La visita del presidente Javier Milei pleno escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mantiene a la localidad bonaerense de Junín en un marco de suma tensión, por lo que en la previa al acto partidario se registraron violentos incidentes, con una pelea entre manifestantes y militantes libertarios.
En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Milei tiene programado un acto en Junín para este lunes, acompañado por todos los candidatos a diputados nacionales, en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas. El repudio es tal, qu se pudo ver en los abucheos que recibió José Luis Espert a su arribo.
"Son todos narcos la puta que lo parió...", le cantaron a Sebastián Pareja, quien también respondió con gestos de provocación.
El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizará en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentará oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos el mencionado Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Pareja.
En este marco, se observaron peleas a trompadas entre un grupo de manifestantes que se acercaron para protestar contra el Gobierno y militantes libertarios.
Según el cineasta y militante libertario Santiago Oría, fueron "kirchneristas violentos" quienes "emboscaron a jóvenes de LLA". Denunció que "fueron directo a causarles lesiones" y que "hay uno hospitalizado".
Son varios los manifestantes que se concentraron para repudiar la visita del mandatario. Al grito de "hijo de puta" y con carteles que llevan la inscripción "Milei, sos el presidente del hambre", minutos antes de las 18 se acercaron en las inmediaciones del Teatro de Junín integrantes de la multisectorial qué declara persona no grata al Presidente.
Te puede interesar
Dejá tu comentario