Máxima tensión en Junín a por Javier Milei: manifestantes y libertarios, a las piñas

pelea libertarios

Según el cineasta y militante libertario Santiago Oría, fueron "kirchneristas violentos" quienes "emboscaron a jóvenes de LLA". Denunció que "fueron directo a causarles lesiones" y que "hay uno hospitalizado".

Son varios los manifestantes que se concentraron para repudiar la visita del mandatario. Al grito de "hijo de puta" y con carteles que llevan la inscripción "Milei, sos el presidente del hambre", minutos antes de las 18 se acercaron en las inmediaciones del Teatro de Junín integrantes de la multisectorial qué declara persona no grata al Presidente.