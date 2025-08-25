Bronca en Junín: Sebastián Pareja provocó a las personas que fueron a repudiar la presencia de Javier Milei

El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizará en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentará oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos el mencionado Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.

Justamente, el diputado libertario vivió un momento de tensión a su arribo al lugar, ya que fue fuertemente repudiado. El principal candidato fue recibido entre abucheos e insultos, por lo que tuvo que ser escoltado por efectivos de seguridad, aunque respondió con gestos provocadores.