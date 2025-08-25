Bronca en Junín: Sebastián Pareja provocó a las personas que fueron a repudiar la presencia de Javier Milei
El armador de La Libertad Avanza fue abucheado e insultado por manifestantes en la previa al acto que encabezó el Presidente.
Máxima tensión se vivió este lunes en las inmediaciones del acto de campaña de La Libertad Avanza en Junín, que contó con la presencia de Javier Milei. Allí se conocieron videos del dirigente Sebastián Pareja provocando a los manifestantes.
Mientras un grupo de vecinos expresaba su rechazo a la visita del mandatario nacional, el armador bonaerense y mano derecha de Karina Milei respondió con gestos desafiantes. Ante esto, los manifestantes reaccionaron cantando: “Son todos narcos, la puta que lo parió”.
La jornada también estuvo marcada por incidentes: se registraron peleas a trompadas entre manifestantes que se acercaron a protestar contra el Gobierno y militantes libertarios.
Según el cineasta y militante libertario Santiago Oría, fueron "kirchneristas violentos" quienes "emboscaron a jóvenes de LLA". Denunció que "fueron directo a causarles lesiones" y que "hay uno hospitalizado".
La provocadora reacción de José Luis Espert al ser abucheado en Junín
En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei tiene programado un acto en la localidad bonaerense de Junín para este lunes, acompañado por todos los candidatos a diputados nacionales, en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se pudo ver en los abucheos que recibió José Luis Espert.
El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizará en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentará oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos el mencionado Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.
Justamente, el diputado libertario vivió un momento de tensión a su arribo al lugar, ya que fue fuertemente repudiado. El principal candidato fue recibido entre abucheos e insultos, por lo que tuvo que ser escoltado por efectivos de seguridad, aunque respondió con gestos provocadores.
