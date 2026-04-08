Javier Milei recibió en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo
El oficial de Gendarmería, que pasó un año detenido en Venezuela, regresó al país hace algunas semanas en un vuelo de la AFA.
El presidente Javier Milei recibió este miércoles por la tarde al gendarme Nahuel Gallo, que estuvo poco más de un año detenido de manera arbitraria en Venezuela, acusado de ejercer espionaje ilegal contra el gobierno de Nicolás Maduro.
De uniforme y con el pelo rapado, Nahuel Gallo se presentó en el despacho de Javier Milei y ambos se dieron un abrazo que fue registrado por las cámaras.
Del encuentro también participaron el canciller Pablo Quirno y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto a su sucesora, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.
Aunque hoy se encuentra desempeñando un rol crucial en el Senado como líder de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich mostró este miércoles, una vez más, su afinidad con la Gendarmería al formar parte del encuentro.
Por parte de Monteoliva y Quirno, fueron los funcionarios encargados de recibir a Nahuel Gallo el 3 de marzo pasado, cuando llegó a Ezeiza en un vuelo gestionado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar de manera legal a Venezuela desde Colombia. El objetivo de su viaje era ver a su esposa e hijo, pero las autoridades lo acusaron de ser un espía.
Como resultado, el gendarme argentino estuvo 448 días detenido sin imputación alguna en Caracas hasta que fue liberado en medio de una amnistía decretada por Delcy Rodríguez, la actual titular del Ejecutivo bolivariano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
Finalmente fue posible el reencuentro de Nahuel Gallo con su esposa, la venezolana Alexandra Gómez, y el hijo de ambos, Víctor.
Pasados los primeros momentos de tensión y de vuelta a la normalidad, el gendarme visitó Casa Rosada para reunirse con Javier Milei.
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