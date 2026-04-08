Javier Milei recibió en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo

Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar de manera legal a Venezuela desde Colombia. El objetivo de su viaje era ver a su esposa e hijo, pero las autoridades lo acusaron de ser un espía.

Como resultado, el gendarme argentino estuvo 448 días detenido sin imputación alguna en Caracas hasta que fue liberado en medio de una amnistía decretada por Delcy Rodríguez, la actual titular del Ejecutivo bolivariano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Finalmente fue posible el reencuentro de Nahuel Gallo con su esposa, la venezolana Alexandra Gómez, y el hijo de ambos, Víctor.

Pasados los primeros momentos de tensión y de vuelta a la normalidad, el gendarme visitó Casa Rosada para reunirse con Javier Milei.