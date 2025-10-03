Javier Milei reunido con Espert en la Quinta de Olivos: el Presidente lo sostuvo y anunció que no lo baja
El escándalo que vincula al diputado libertario con Fred Machado, el narco argentino que está en la mira de Estados Unidos, salpica ahora a las elecciones.
En la noche de este viernes, todo el foco está puesto en lo que está sucediendo en la Quinta de Olivos: Javier Milei está reunido con José Luis Espert y todas las especulaciones apuntan a que la reunión tendría que ver con la posibilidad de la baja de candidatura del diputado que se postula para ser legislador en la provincia de Buenos Aires en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre.
Al parecer, el primer mandatario no estaría considerando las opiniones de su equipo al respecto, que entienden como inconveniente que la candidatura de Espert siga firme, especialmente, tras la paliza electoral del pasado 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires.
En relación a esto, hay quienes sostienen que la reunión con Mauricio Macri tuvo como uno de los principales temas el escándalo que envuelve al legislador, luego de que se comprobara su vinculación con el empresario argentino Fred Machado, acusado por la Justicia de Estados Unidos de ser un narcotraficante que lava dinero.
Espert, cada vez más complicado: viralizan video tomando sol en la casa del narco Fred Machado
Acorralado. Así parece estar José Luis Espert, el candidato estrella de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, pese al continuo respaldo del Presidente ante al escarnio público por el presunto financiamiento que recibió del narcotráfico.
Primero negó conocerlo; luego dijo que lo había visto solo una vez cuando, en realidad, habían compartido al menos cinco vuelos en el avión privado del detenido; más tarde que no había recibido dinero de él para reconocer recientemente que le pagó al menos U$S200.000 por “asesoramiento financiero” para una empresa de Federico Fred Machado.
Todo complica al actual legislador y candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y muy difícilmente pueda salir indemne del atolladero en el que él mismo se metió: su currículum parece condenarlo políticamente. Así, propios y ajenos sugieren que dé un paso al costado; pero él y Milei rechazan la explícita o velada sugerencia.
Mientras tanto, siguen apareciendo pruebas lapidarias sobre su largo y estrecho vínculo con Fred Machado, quien espera ser extraditado a los Estados Unidos —si la Corte Suprema habilita la medida solicitada hace años por tribunales estadounidenses— gozando de prisión domiciliaria en su mansión de Viedma.
Y hablando de domicilio y de la capital de Río Negro, ahora se conocieron imágenes que complican todavía más a Espert: ¿tomando sol en la pileta de la mansión que Machado tiene en esa ciudad, justamente donde ahora cumple arresto domiciliario?
Sí: este viernes se conoció un video que muestra al diputado libertario solazándose en la propiedad del procesado por presunto narcotráfico en los Estados Unidos, entre otros delitos por los que ya fue condenada su socia.
“Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri”, declara en 2019 un relajado Espert mientras, en medio de risas socarronas, el propio Machado lo graba para la posteridad, complicando todavía más su situación política y, eventualmente, judicial.
