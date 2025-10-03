Mauricio Macri se reunió con Javier Milei en la Quinta de Olivos: el motivo
Tras más de un año de distanciamiento, este es el segundo encuentro entre el expresidente y el actual jefe de Estado. También participa Guillermo Francos.
El expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, llegó a la Quinta de Olivos para sostener una reunión con el presidente Javier Milei. Este es el segundo encuentro en menos de una semana, en un esfuerzo por recomponer el diálogo después de varios meses de distanciamiento.
El encuentro cuenta también con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ha sido clave en la gestión de este acercamiento y participó también en la reunión del fin de semana anterior.
El tuit de Milei tras el encuentro: volvió a decirle "PRESI" a Macri
Tras un primer encuentro luego de más de un año de no hablarse, Mauricio Macri y Javier Milei estuvieron juntos en la tarde de este viernes. Posterior a la reunión, el primer mandatario posteó en X: "REUNIÓN EN OLIVOS. Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri, el jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la secretaria general de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!", escribió Milei.
Nota en desarrollo.-
