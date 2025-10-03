Mauricio Macri se reunió con Javier Milei en la Quinta de Olivos: el motivo

El tuit de Milei tras el encuentro: volvió a decirle "PRESI" a Macri

Tras un primer encuentro luego de más de un año de no hablarse, Mauricio Macri y Javier Milei estuvieron juntos en la tarde de este viernes. Posterior a la reunión, el primer mandatario posteó en X: "REUNIÓN EN OLIVOS. Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri, el jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la secretaria general de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!", escribió Milei.