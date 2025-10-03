Estados Unidos y el FMI coordinan "planes de asistencia financiera" para el gobierno de Javier Milei
Luis Caputo viaja a Washington a fin de limar los detalles del rescate financiero que la administración Trump y el Fondo preparan la salvar al gobierno libertario.
La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este viernes que junto al Tesoro de los Estados Unidos se encuentran coordinando “amplios planes de asistencia financiera” destinados al gobierno de Javier Milei.
Por estas horas, Luis Caputo y Santiago Bausili se dirigirán al país del norte, específicamente a Washington, para negociar el rescate financiero prometido por el secretario Scott Bessent, en medio de la crisis económica y cambiaria que atraviesa el país.
Una crisis debido a la cual, literalmente, se están dilapidando las reservas argentinas de dólares para mantener el billete estadounidense dentro de la banda establecida por el Gobierno Nacional, con el fin de evitar un salto en la cotización y una eventual devaluación del peso, que el oficialismo pretende dilatar hasta después de las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El ministro de Economía y el presidente del Banco Central (BCRA) tienen por objetivo acelerar esa fuerte ayuda en dólares; sobre todo, luego de que el secretario del Tesoro norteamericano afirmara a medios televisivos de su país que “no estamos poniendo plata” en la Argentina sino que se instrumentará un Swap —con fuertes condicionamientos—, lo que no hizo más que agudizar la incertidumbre entre los operadores del mercado local, ávidos de dólares.
El alma en el cuerpo de Luis Caputo
A horas de arribar a la capital estadounidense, se puede afirmar que a Luis Caputo “el alma le volvió al cuerpo” luego de la confirmación realizada por Kristalina Georgieva sobre la coordinación de ayuda financiera que lleva adelante con la administración de Donald Trump.
“Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de la Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EEUU, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG”, indicó la directora general del FMI en redes sociales.
Vale aclarar que los DEG enuncia la funcionaria del Fondo son los Derechos Especiales de Giro, la moneda de ese organismo multilateral en poder de la reserva norteamericana.
En ese sentido, agregó que “espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, a fin de limar detalles de las características que tendrá esa asistencia que el ministro de Economía y Javier Milei esperan para semanas antes del 26 de octubre.
En las circunstancias que atraviesa la Argentina, el tiempo es vital, sobre todo si el Gobierno Nacional pretende llegar con alguna expectativa a la elección legislativa, en medio de la presión ejercida sobre el peso por el mercado de cambios y, encima, los escándalos que sacuden los pilares de la gestión libertaria.
