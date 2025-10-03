Estados Unidos y el FMI coordinan "planes de asistencia financiera" para el gobierno de Javier Milei

A horas de arribar a la capital estadounidense, se puede afirmar que a Luis Caputo “el alma le volvió al cuerpo” luego de la confirmación realizada por Kristalina Georgieva sobre la coordinación de ayuda financiera que lleva adelante con la administración de Donald Trump.

“Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de la Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EEUU, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG”, indicó la directora general del FMI en redes sociales.

Vale aclarar que los DEG enuncia la funcionaria del Fondo son los Derechos Especiales de Giro, la moneda de ese organismo multilateral en poder de la reserva norteamericana.

En ese sentido, agregó que “espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, a fin de limar detalles de las características que tendrá esa asistencia que el ministro de Economía y Javier Milei esperan para semanas antes del 26 de octubre.

En las circunstancias que atraviesa la Argentina, el tiempo es vital, sobre todo si el Gobierno Nacional pretende llegar con alguna expectativa a la elección legislativa, en medio de la presión ejercida sobre el peso por el mercado de cambios y, encima, los escándalos que sacuden los pilares de la gestión libertaria.