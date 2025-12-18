Javier Milei rompió el silencio sobre los soldados que se quitaron la vida: "Gratitud eterna"
En el Colegio Militar de la Nación, el mandatario se expresó por primera vez sobre los recientes casos de los soldados y el gendarme fallecido.
En el marco de la ceremonia de entrega de sables y medallas a los nuevos oficiales en El Palomar, el presidente Javier Milei dedicó un sentido reconocimiento a los dos soldados y al gendarme fallecidos recientemente.
El jefe de Estado resaltó la "vocación y sacrificio" de los uniformados y envió un mensaje de apoyo directo a sus allegados, en lo que fueron sus primeras palabras al respecto, desde que se conoció la triste noticia.
Durante el acto central en el Colegio Militar de la Nación, el Presidente interrumpió el protocolo habitual para rendir honores a los efectivos que perdieron la vida esta semana, incluyendo a los dos soldados que se quitaron la vida y al gendarme fallecido en cumplimiento del deber.
Antes de iniciar su discurso formal de egreso, el mandatario expresó su pesar y el de todo el Gobierno Nacional por las pérdidas sufridas en las fuerzas de seguridad y defensa. "Sirvieron a la Nación con vocación y sacrificio y por eso merecen nuestra eterna gratitud", subrayó frente a los nuevos oficiales y autoridades presentes.
Asimismo, Milei manifestó su compromiso con los deudos, asegurando que tanto él como su equipo de gestión se encuentran "a disposición de las familias en este momento de gran dolor", reafirmando el respaldo institucional a quienes integran las fuerzas en este difícil contexto.
