Presupuesto 2026: el Senado debatirá este viernes en comisiones el proyecto de Javier Milei
Tras la aprobación en tiempo récord en Diputados, la Cámara alta deberá tratar la iniciativa oficialista y la reforma del Régimen Penal Tributario.
El proyecto oficialista para el Presupuesto 2026 obtuvo una sanción en tiempo récord en la Cámara de Diputados y este viernes le tocará el turno al Senado para debatir y votar la iniciativa de Javier Milei, con todo y los cambios de último momento. El otro tema central de la agenda será la reforma del Régimen Penal Tributario.
Fuentes legislativas indicaron que el debate por el Régimen Penal Tributario empezará a las 9 de la mañana y que para las 10 se espera que el Senado esté listo para tratar el proyecto de Presupuesto 2026 que fue aprobado el martes pasado en Diputados.
Las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno entre el 11 y el 31 de diciembre están a pleno ahora que la mayoría oficialista está fresca.
Como primera medida la Casa Rosada espera tener una ley de Presupuesto para 2026 -el primero en lo que va del mandato de Javier Milei- para terminar con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, pero además para derogar leyes que el Presidente vetó y fueron salvadas por el anterior Congreso, como la de Emergencia en Discapacidad o la de Financiamiento Universitario.
Otros temas de la agenda libertaria, como la reforma laboral, quedarán para después de las fiestas dado que el Gobierno pretende seguir con las sesiones extraordinarias en febrero.
En el caso de la reforma laboral, el tema se tratará en el Senado el 10 de febrero.
El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.
Para eso, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.
