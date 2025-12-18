EN VIVO: Marcha nacional de la CGT contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei

En tal sentido, enfatizó: "Basta de creer que hacen estas leyes por los trabajadores y las pymes. Esto es una gran mentira, es para sus amigotes y el poder económico. Por eso, hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha que estoy convencido que si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".

"Están matando a la clase media": la advertencia de un manifestante

Un manifestante en la Plaza de Mayo cruzó al Gobierno por sus medidas económicas: "Acá está el pueblo de vuelta. Espero que el Gobierno tome conciencia y que deje de jugar con la economía, la pobreza, la salud y con todo lo que viene pasando. Están matando a los jubilados y la clase media. Este Gobierno no sirve".

"¿Cómo va a alcanzar el sueldo si dicen que hay que tener $2 millones por mes para ser de clase media? Esto no es joda. Quieren repetir un 2001", aseveró en diálogo con el periodista Rafael García Palavecino en el móvil de De Una, por C5N.

Embed - La CGT MARCHA contra la REFORMA LABORAL

Patricia Bullrich: "Cuando hay mucha gente, no pueden estar todos en la vereda"

La senadora nacional por La Libertad Avanza y exministra de Seguridad se refirió al Protocolo Antipiquetes: "Cuando hay mucha gente no pueden estar todos en la vereda. Es un tema de lógica. Se hace lo más ordenadamente posible, tratando que no se corten las calles ni las avenidas".

"El protocolo está en responsabilidad de la ministra de Seguridad", agregó en diálogo con la prensa, mientras el Senado debate en comisiones la ley de reforma laboral.

Apremiado por los tiempos, el Senado busca el dictamen de la reforma laboral en comisiones

El plenario recibe al último listado de expositores para analizar y debatir el proyecto que el oficialismo espera llevar al recinto el 26 de diciembre. El secretario de Trabajo aclaró que la iniciativa "va a aplicar para los nuevos contratos".

Embed - REFORMA LABORAL: con PLAZOS AJUSTADOS, el SENADO busca dar DICTAMEN en COMISIONES

Operativo policial en Hudson: paran autos y micros en la previa de la marcha de la CGT

Fuerzas policiales despliegan un operativo en varios peajes de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de controlar y menoscabar la capacidad de convocatoria de la manifestación.

Embed - Operativo POLICIAL en HUDSON: están PARANDO AUTOS y MICROS

A qué hora es la marcha nacional de la CGT

Como respuesta, desde la central obrera convocaron a una marcha federal contra la reforma laboral libertaria, y en la Ciudad de Buenos Aires el destino de la manifestación será la plaza frente al Congreso, a partir de las 15.

Ahora bajo la conducción de Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, el Consejo Directivo de la CGT se reunió en su sede de la calle Azopardo para discutir las acciones tras la formalización del proyecto libertario de reforma laboral, que por el momento no incluirá el replanteo de la actividad sindical.

Horas antes el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, había adelantado que el sindicalismo rechazaría el proyecto de reforma laboral. "Naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto de (Federico) Sturzenegger porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual”, expresó en referencia a las expectativas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien representó al Gobierno en el Consejo de Mayo.

Aunque la CGT se retiró de manera formal del Consejo de Mayo, Martínez siguió participando en la mesa donde se debatió la reforma laboral, y alertó que en el borrador “hay una postura ideológica muy extrema que no tiene que ver con lo que pensamos y necesitamos los trabajadores”.

Los principales puntos de la reforma laboral

Reducción de aportes patronales: el proyecto reduce las contribuciones que abonan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.

el proyecto reduce las contribuciones que abonan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo. Nuevo sistema para indemnizaciones: se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estará financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar en caso de despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto , y habilitando el pago en cuotas.

se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estará financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar en caso de despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando , y habilitando el pago en cuotas. Período de prueba: pasará ser de seis meses de vigencia. Además, cualquiera de las partes podrá cerrar la relación contractual durante ese lapso sin derecho a indemnización. La empresa tampoco podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba.

pasará ser de seis meses de vigencia. Además, cualquiera de las partes podrá cerrar la relación contractual durante ese lapso sin derecho a indemnización. La empresa tampoco podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba. Flexibilización de las vacaciones . la ley permite fraccionar las vacaciones en partes más cortas, con un mínimo de 7 días.

. la ley permite fraccionar las vacaciones en partes más cortas, con un mínimo de 7 días. Modificaciones a la jornada laboral: el proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.

el proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre. Salario dinámico: se establece una diferenciación que se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente solo se permite abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie.

se establece una diferenciación que se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente solo se permite abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie. Convenios colectivos . Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.

. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito. Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Nuevas serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.

Nuevas serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo. Beneficios fiscales a empresas. incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.