Se afianza la fecha de vuelta de las lluvias a Buenos Aires y hay malas noticias: cuándo son las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus pronósticos de lluvias y tormentas para los próximos días en el AMBA. Cómo sigue el clima.
El calor se hace sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y mientras suben las temperaturas también se afianza la fecha de regreso de las lluvias y tormentas, según el desalentador pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El jueves mantuvo la tendencia de lo que fue la semana, con buenas condiciones del clima y temperaturas elevadas. La jornada tuvo cielo parcialmente nublado, mientras que las marcas rondaron entre una mínima de 19 grados y una máxima que trepó a 34.
Del mismo modo, el SMN prevé un cierre de fin de semana con buen tiempo y calor. El viernes tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada, y luego algo nublado para el resto de la jornada, mientras que las temperaturas se mantendrían entre 20 grados de mínima y 32 de máxima.
Más allá de esta seguidilla de días con clima agradable y un calor bastante afianzado, para el organismo nacional es inminente el regreso de la inestabilidad, lo que además traería consigo un leve descenso térmico.
Cuándo serán las lluvias y tormentas en el AMBA
El SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para este sábado 20 de diciembre en el AMBA. Prevé chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, con momentos de tormentas aisladas, mejorando recién a la noche con cielo parcialmente nublado, mientras que las temperaturas rondarán entre 20 y 27 grados.
El clima inestable se mantendría el domingo, que tendría cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y noche. El termómetro oscilará entre 22 y 29 grados.
Ya el lunes, para el inicio de la semana de Navidad, regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 21 y 29 grados.
El repunte térmico empezaría a hacerse sentir desde el martes, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 20 y 31 grados.
