Se afianza la fecha de vuelta de las lluvias a Buenos Aires y hay malas noticias: cuándo son las tormentas

Cuándo serán las lluvias y tormentas en el AMBA

El SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para este sábado 20 de diciembre en el AMBA. Prevé chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, con momentos de tormentas aisladas, mejorando recién a la noche con cielo parcialmente nublado, mientras que las temperaturas rondarán entre 20 y 27 grados.

Pronóstico de lluvias y tormentas en el AMBA para este sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El clima inestable se mantendría el domingo, que tendría cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y noche. El termómetro oscilará entre 22 y 29 grados.

Ya el lunes, para el inicio de la semana de Navidad, regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 21 y 29 grados.

El repunte térmico empezaría a hacerse sentir desde el martes, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 20 y 31 grados.