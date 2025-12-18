MinutoUno

Se afianza la fecha de vuelta de las lluvias a Buenos Aires y hay malas noticias: cuándo son las tormentas

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus pronósticos de lluvias y tormentas para los próximos días en el AMBA. Cómo sigue el clima.

Vuelven las lluvias y tormentas al AMBA.

El calor se hace sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y mientras suben las temperaturas también se afianza la fecha de regreso de las lluvias y tormentas, según el desalentador pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El jueves mantuvo la tendencia de lo que fue la semana, con buenas condiciones del clima y temperaturas elevadas. La jornada tuvo cielo parcialmente nublado, mientras que las marcas rondaron entre una mínima de 19 grados y una máxima que trepó a 34.

Del mismo modo, el SMN prevé un cierre de fin de semana con buen tiempo y calor. El viernes tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada, y luego algo nublado para el resto de la jornada, mientras que las temperaturas se mantendrían entre 20 grados de mínima y 32 de máxima.

Más allá de esta seguidilla de días con clima agradable y un calor bastante afianzado, para el organismo nacional es inminente el regreso de la inestabilidad, lo que además traería consigo un leve descenso térmico.

Cuándo serán las lluvias y tormentas en el AMBA

El SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para este sábado 20 de diciembre en el AMBA. Prevé chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, con momentos de tormentas aisladas, mejorando recién a la noche con cielo parcialmente nublado, mientras que las temperaturas rondarán entre 20 y 27 grados.

Pronóstico de lluvias y tormentas en el AMBA para este sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El clima inestable se mantendría el domingo, que tendría cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y noche. El termómetro oscilará entre 22 y 29 grados.

Ya el lunes, para el inicio de la semana de Navidad, regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 21 y 29 grados.

El repunte térmico empezaría a hacerse sentir desde el martes, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 20 y 31 grados.

