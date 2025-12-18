La CGT se adjudica el freno a la reforma laboral: "Rechazo contundente"

Pese al alivio temporal que genera el nuevo calendario, la CGT dejó claro que no bajará las banderas de confrontación. El mensaje fue contundente: la defensa del trabajo y la dignidad se mantendrá firme en todos los frentes disponibles para evitar que la iniciativa de La Libertad Avanza prospere sin modificaciones sustanciales.

"En la calle, el Congreso y la Justicia", indicaron desde la central obrera.

La postura del oficialismo tras la postergación del debate de la reforma laboral

Desde la vereda opuesta, la respuesta del Gobierno buscó bajarle el tono a la presión sindical. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, desvinculó el retraso de las protestas y lo atribuyó a una cuestión de estrategia parlamentaria.

El cambio de fecha al 10 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias, responde estrictamente a la necesidad de "reunir mayores consensos" sobre los puntos más sensibles de la propuesta, según explicó la legisladora.