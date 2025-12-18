Cronista de TN se encontró con un turista australiano en la marcha de la CGT y su reacción descolocó a todos

"Claro, sí, es una rareza", dijeron desde el piso de TN, interpretando que el australiano estaba sorprendido por una marcha de trabajadores.

El Senado debatirá este viernes en comisiones el proyecto de Presupuesto 2026

El proyecto oficialista para el Presupuesto 2026 obtuvo una sanción en tiempo récord en la Cámara de Diputados y este viernes le tocará el turno al Senado para debatir y votar la iniciativa de Javier Milei, con todo y los cambios de último momento. El otro tema central de la agenda será la reforma del Régimen Penal Tributario.

Fuentes legislativas indicaron que el debate por el Régimen Penal Tributario empezará a las 9 de la mañana y que para las 10 se espera que el Senado esté listo para tratar el proyecto de Presupuesto 2026 que fue aprobado el martes pasado en Diputados.