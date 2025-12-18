Cronista de TN se encontró con un turista australiano en la marcha de la CGT y su reacción descolocó a todos
A Giuli Salguero se le complicó con el inglés, pero el australiano terminó dejando una frase a favor de los trabajadores.
En el marco de lo que fue una nueva jornada de protestas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, la movilera de TN, Giuli Salguero, protagonizó un momento televisivo entre insólito y divertido cuando, sin aparentes conocimientos de inglés, intentó entrevistar a un turista australiano que pasaba por el lugar.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este jueves 18 de diciembre a una marcha a la plaza del Congreso en rechazo al proyecto de reforma laboral que firmó el presidente Javier Milei y ya está en el Senado para ser debatido en las sesiones extraordinarias.
En este marco, Salguero buscaba testimonios de indignados en la vía pública y se encontró con un hombre australiano. Con el objetivo de sacarle alguna frase antiagrentina, la periodista se aventuró a preguntarle qué pensaba de la movilización.
Sin embargo, y pese a la buena voluntad del turista, ni la movilera ni los periodistas que estaban en el piso lograban entenderle al australiano.
La cosa es que el turista le preguntaba si la protesta era por los salarios, y como Salguero no le entendía, finalmente sentenció: "If this is to high wages, I agree" (si es para aumentar los salarios estoy de acuerdo).
"Claro, sí, es una rareza", dijeron desde el piso de TN, interpretando que el australiano estaba sorprendido por una marcha de trabajadores.
El Senado debatirá este viernes en comisiones el proyecto de Presupuesto 2026
El proyecto oficialista para el Presupuesto 2026 obtuvo una sanción en tiempo récord en la Cámara de Diputados y este viernes le tocará el turno al Senado para debatir y votar la iniciativa de Javier Milei, con todo y los cambios de último momento. El otro tema central de la agenda será la reforma del Régimen Penal Tributario.
Fuentes legislativas indicaron que el debate por el Régimen Penal Tributario empezará a las 9 de la mañana y que para las 10 se espera que el Senado esté listo para tratar el proyecto de Presupuesto 2026 que fue aprobado el martes pasado en Diputados.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario