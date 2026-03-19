Javier Milei salió a apoyar a Manuel Adorni ante el nuevo escándalo que salpica al jefe de Gabinete
El Presidente salió a apoyar al jefe de Gabinete, quien fue denunciado por no declarar una casa de lujo en un country premium.
El presidente, Javier Milei, salió por redes sociales a apoyar al jefe de Gabinete –Manuel Adorni- quien se ve salpicado por un nuevo escándalo tras el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial y su vuelo privado a Punta del Este.
“¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el Gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color… Así son… Fin.”, posteó Milei en X, en referencia a una nota de la periodista de Ámbito, Liliana Franco, en la que informa sobre una presunta salida del Poder Ejecutivo de Adorni.
El posteo de Javier Milei en apoyo a Manuel Adorni ante un nuevo escándalo
Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni: "No declaró una casa de lujo en un country premium"
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no deja de ser blanco de escándalos, y mientras sigue sin poder explicar sus controversias, este miércoles la diputada Marcela Pagano sumó una nueva acusación, en el marco de su denuncia por enriquecimiento ilícito, por presuntamente no declarar una casa nueva.
"Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito", escribió Pagano en X, acompañando su publicación junto a una imagen de la vivienda.
La ampliación de la denuncia en su contra fue radicada en el Juzgado Federal N° 1 bajo el expediente CFP 1003/2026, y señala la presunta existencia de una vivienda de lujo en un exclusivo country que no figuraría en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
En cuánto está valuada la casa de lujo que Manuel Adorni tendría en un country Premium
Mientras el gobierno de Javier Milei dedica denodados, y hasta ahora infructuosos, esfuerzos para dejar atrás el escándalo que generaron los vuelos del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa en el avión presidencial a Nueva York y a Punta del Este en un jet privado, ahora se sumó una nueva denuncia.
La diputada nacional, ex La Libertad Avanza (LLA), Marcela Pagano, denunció que "el deslomado" Adorni posee una lujosa casa de dos plantas en un exclusivo barrio cerrado de Exaltación de la Cruz que no aparece en su declaración jurada.
Pagano amplió ayer la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni y detalló que aportó "nuevos hechos vinculados a la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club (Exaltación de la Cruz, Pcia. de Buenos Aires) que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción”. La presentación se realizó ante el Juzgado Federal N° 1, en el expediente CFP 1003/2026, caratulado “Adorni, Manuel s/enriquecimiento ilícito”.
En un comunicado dado a conocer este miércoles Pagano advirtió que, a partir de múltiples fuentes, pudo determinar que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, "habrían construido una vivienda propia de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, un emprendimiento residencial de alta gama ubicado sobre la Ruta 6, km 173, en el partido de Exaltación de la Cruz”.
Se trata de una casa de dos plantas ubicado a unos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf. De acuerdo con Pagano las casas en Country Indio Cuá tienen un valor de mercado que oscila entre los 129 mil y 249 mil dólares. Además se pagarían expensas que rondan el millón de pesos mensuales, dependiendo del metraje de la propiedad y su ubicación.
De acuerdo con Pagano, las expensas del lote 380 del Country “habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial o posesorio que tampoco fue informado ante las autoridades competentes”.
En la última declaración jurada de Adorni, correspondiente a 2024, figuran solo dos inmuebles: el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de un departamento en La Plata.
La denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni destaca que los ingresos públicos del Jefe de Gabinete resultan “manifiestamente insuficientes para financiar simultáneamente el alquiler en un country de alta gama, la construcción de una casa, viajes aéreos de alto costo —como un vuelo privado a Punta del Este estimado en 10 mil dólares y un pasaje premium de su cónyuge a Nueva York por más de 5 mil dólares— y gastos mensuales con tarjeta de crédito que no podría justificar y que ya son motivo de investigación, todo ello mientras sus ahorros en dólares permanecieron sin variación en 48.720 dólares durante dos años de función pública”.
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