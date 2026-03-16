La Justicia avanza en las investigaciones por los viajes de Manuel Adorni a Estados Unidos y Punta del Este

Manuel Adorni - Pablo Duggan Manuel Adorni - Pablo Duggan

En tanto, hay otra causa abierta por enriquecimiento ilícito en la que se investiga a Adorni por un viaje en un avión privado a Punta del Este durante el fin de semana extra largo por el feriado de carnaval.

En ese marco la diputada nacional Marcela Pagano, ex La libertad Avanza (LLA), amplió este lunes esa denuncia, que ya comenzó a ser investigada en Comodoro Py. Es que el costo que dice haber pagado Adorni por ese lujoso viaje no se condice con el patrimonio que el jefe de Gabinete declaró ni va en línea con sus ingresos declarados.

También la PIA ordenó medidas de prueba para avanzar en un posible enriquecimiento ilícito de Adorni