En medio del escándalo, José Luis Espert renunció a la la Comisión de Presupuesto

"Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado", sentenció Manes en sus cuentas en las redes sociales. Y abundó: "el proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca. Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra".

En el proyecto de resolución Manes reclamó: "Excluir al diputado nacional José Luis Espert del seno de esta Honorable Cámara por indignidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional".

