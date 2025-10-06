En medio del escándalo, José Luis Espert renunció a la la Comisión de Presupuesto
José Luis Espert enfrenta ahora la avanzada de la oposición para que sea expulsado del cuerpo de Diputados.
Tras renunciar a encabezar la lista de candidatos de La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, José Luis Espert debió abandonar también no solo la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, sino que decidió dejar de integrar del todo ese cuerpo.
En medio del escándalo que generaron sus estrechos vínculos con el narcotraficante Federico "Fred" Machado, sobre quien pesa un pedido de extradición de la Justicia de los Estados Unidos, Espert dio un paso al costado luego de que la semana pasada, en el inicio del debate en comisión del Presupuesto 2026, la oposición reclamara en reiteradas oportunidades su alejamiento del cargo.
En una escueta carta enviada al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Espert no solo renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda si no también a integrar dicho cuerpo.
José Luis Espert, contra las cuerdas
El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes presentó además este lunes un proyecto para expulsar a Espert de la Cámara Baja.
"Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado", sentenció Manes en sus cuentas en las redes sociales. Y abundó: "el proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca. Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra".
En el proyecto de resolución Manes reclamó: "Excluir al diputado nacional José Luis Espert del seno de esta Honorable Cámara por indignidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional".
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario