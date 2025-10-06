Video: Javier Milei transmitió en vivo por Instagram la previa de su acto en el Movistar Arena

El evento oficial se llevará a cabo este lunes 6 de octubre con entrada libre y gratuita, y se espera que convoque a unas 15.000 personas. En el Movistar Arena, Milei presentará un libro que recopila su visión sobre el ajuste fiscal, la liberalización de los mercados, el rol del Estado y las reformas estructurales que impulsa desde su gestión. La puesta en escena será una mezcla de discurso político, música en vivo y show visual, consolidando el formato que el Presidente ya había estrenado el año pasado en el Luna Park con “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.

La presentación ocurre en medio de una nueva etapa política para Milei. La renuncia de Espert a su candidatura, sumada a las recientes denuncias que lo involucran por haber reconocido que intervino en la detención de Cristina Kirchner, mantienen en tensión el clima dentro del oficialismo. Sin embargo, lejos de mostrarse afectado, el mandatario eligió un gesto simbólico: mostrarse ante el público desde el escenario, ensayando y cantando, como si reafirmara que su liderazgo también se sostiene desde la conexión emocional con sus seguidores.

Embed - MILEI en VIVO desde el MOVISTAR ARENA