Video: Javier Milei transmitió en vivo por Instagram la previa de su acto en el Movistar Arena
El Presidente sorprendió con un “live” de su prueba de sonido antes del recital y la presentación de su nuevo libro, en medio de la tensión política.
Javier Milei volvió a sorprender al combinar su rol político con su costado más escénico y teatral. En la antesala del recital y presentación de su libro “La construcción del milagro”, el mandatario transmitió en vivo a través de Instagram la prueba de sonido desde el Movistar Arena, donde se mostró entusiasmado y relajado mientras ensayaba junto a “La Banda del Presidente”.
La escena se dio en un contexto agitado por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado, una decisión que sacudió el tablero oficialista y generó múltiples reacciones dentro del espacio libertario. Durante el “live”, el mandatario ofreció un adelanto del espectáculo, mostrando la estructura del escenario y compartiendo fragmentos de su ensayo musical.
“Esto se está poniendo bueno, divertido”, comentó entre risas, mientras ajustaba detalles técnicos con su equipo. Luego, acompañado por la diputada Lilia Lemoine, interpretó una versión de su tema insignia: “Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista”. El mandatario combinó la informalidad de un músico en preparación con la puesta en escena de un líder político en plena campaña, generando un revuelo inmediato en redes sociales.
El evento oficial se llevará a cabo este lunes 6 de octubre con entrada libre y gratuita, y se espera que convoque a unas 15.000 personas. En el Movistar Arena, Milei presentará un libro que recopila su visión sobre el ajuste fiscal, la liberalización de los mercados, el rol del Estado y las reformas estructurales que impulsa desde su gestión. La puesta en escena será una mezcla de discurso político, música en vivo y show visual, consolidando el formato que el Presidente ya había estrenado el año pasado en el Luna Park con “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.
La presentación ocurre en medio de una nueva etapa política para Milei. La renuncia de Espert a su candidatura, sumada a las recientes denuncias que lo involucran por haber reconocido que intervino en la detención de Cristina Kirchner, mantienen en tensión el clima dentro del oficialismo. Sin embargo, lejos de mostrarse afectado, el mandatario eligió un gesto simbólico: mostrarse ante el público desde el escenario, ensayando y cantando, como si reafirmara que su liderazgo también se sostiene desde la conexión emocional con sus seguidores.
