Javier Milei subirá por decreto su sueldo y los del resto del Poder Ejecutivo
Tras la aprobación de la ley de Presupuesto para 2026 se espera que el próximo 2 de enero el Presidente emita un decreto a través del Boletín Oficial.
El presidente Javier Milei estaría listo para firmar el primer decreto de 2026, que lo beneficiaría de manera directa al incrementar su sueldo y los del resto de los funcionarios y trabajadores del Poder Ejecutivo.
Ya aprobada la ley de Presupuesto para 2026, la primera de su mandato, el Presidente subiría los sueldos de los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo -empezando por él mismo- a partir del 2 de enero, cuando la medida salga publicada en el Boletín Oficial.
Como se trata de un decreto el mandatario puede firmarlo con fuerza de ley sin que pase por el Congreso, pero siempre puede ocurrir que el Poder Legislativo rechace su decisión.
De todos modos, los salarios del Poder Ejecutivo quedarían un 30% por debajo de la inflación acumulada en 2025.
Según informó C5N, la medida alcanzará desde el Presidente hasta los subsecretarios en lo que será la primera recomposición salarial desde diciembre de 2023, por lo que la pérdida del poder adquisitivo acumulada ronda el 60% por efecto de la inflación, siempre teniendo en cuenta las cifras oficiales.
Aún con la actualización prevista los salarios quedarán un 30% por debajo de ese índice (sólo en 2025 el INDEC ya dio cuenta de una inflación acumulada del 27,9% y en 2024 fue del 117,8%).
La decisión busca alinear los sueldos de los funcionarios políticos con los incrementos otorgados a los empleados públicos a través de las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), explicaron fuentes oficiales.
Cuando no está promoviendo criptomonedas, el Presidente percibe $4.066.018 mensuales; la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cobra $3.764.820 al mes; los ministros, $3.584.006; los secretarios, $3.282.709; y los subsecretarios, $2.981.510.
El congelamiento salarial había sido dispuesto por Javier Milei en diciembre de 2023, cuando todo era motosierra y austeridad. Pero en 2024 hubo un intento de recomposición impulsado por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que fue anulado mediante el Decreto 235/2024.
En esa época, marzo de 2024, "los políticos debían dar el ejemplo", según Milei. Pero para la segunda mitad de su mandato el Presidente hizo dos cambios fundamentales: presentó un presupuesto, que fue aprobado el viernes pasado por un Congreso adepto, y actualizó al menos parcialmente los salarios de "sus hombres".
De hecho, el reclamo salarial se había hecho oír desde adentro de la mismísima Casa Rosada e incluso en el Gabinete: los números habían quedado tan desactualizados que empezó a ser difícil retener a profesionales técnicos en áreas críticas y el sector privado ganó la pulseada del libremercado.
Para ser competitivo y retener piezas claves, el Estado tuvo que subir sueldos, siempre con el visto bueno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el aval del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de $ 334.800 en diciembre y el sueldo promedio del país fue de $1.483.740 en octubre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario