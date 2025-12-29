Javier Milei subirá por decreto su sueldo y los del resto del Poder Ejecutivo

Aún con la actualización prevista los salarios quedarán un 30% por debajo de ese índice (sólo en 2025 el INDEC ya dio cuenta de una inflación acumulada del 27,9% y en 2024 fue del 117,8%).

La decisión busca alinear los sueldos de los funcionarios políticos con los incrementos otorgados a los empleados públicos a través de las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), explicaron fuentes oficiales.

Cuando no está promoviendo criptomonedas, el Presidente percibe $4.066.018 mensuales; la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cobra $3.764.820 al mes; los ministros, $3.584.006; los secretarios, $3.282.709; y los subsecretarios, $2.981.510.

El congelamiento salarial había sido dispuesto por Javier Milei en diciembre de 2023, cuando todo era motosierra y austeridad. Pero en 2024 hubo un intento de recomposición impulsado por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que fue anulado mediante el Decreto 235/2024.

En esa época, marzo de 2024, "los políticos debían dar el ejemplo", según Milei. Pero para la segunda mitad de su mandato el Presidente hizo dos cambios fundamentales: presentó un presupuesto, que fue aprobado el viernes pasado por un Congreso adepto, y actualizó al menos parcialmente los salarios de "sus hombres".

De hecho, el reclamo salarial se había hecho oír desde adentro de la mismísima Casa Rosada e incluso en el Gabinete: los números habían quedado tan desactualizados que empezó a ser difícil retener a profesionales técnicos en áreas críticas y el sector privado ganó la pulseada del libremercado.

Para ser competitivo y retener piezas claves, el Estado tuvo que subir sueldos, siempre con el visto bueno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el aval del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de $ 334.800 en diciembre y el sueldo promedio del país fue de $1.483.740 en octubre.