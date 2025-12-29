El descargo del taller donde estuvo el Mercedes Benz accidentado: "En esta no tuvimos nada que ver"

"Dado este tema concluimos con el trabajo, se lo entregamos y se lo lleva a la persona donde lo estaban restaurando. Esto pasó hace un mes. Lamentablemente ayer nos enteramos que tuvo un accidente en la Panamericana", resumió el técnico.

"Nosotros somos un taller desde hace muchos años, trabajamos en familia y no queremos que salpique nuestros trabajos. Son accidentes, le puede pasar a cualquiera, pero bueno, en ésta nosotros no tenemos nada que ver", sentenció, además de convenir en que "gracias a Dios fueron sólo daños materiales".