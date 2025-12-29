El descargo del taller donde estuvo el Mercedes Benz accidentado: "En esta no tuvimos nada que ver"
Un encargado del taller donde estuvo el Mercedes Benz destrozado en Panamericana reveló qué dijo el dueño del auto antes de sacarlo a la calle de nuevo.
Uno de los técnicos que trabajó en el Mercedes Benz 230 SL Pagoda que se accidentó este fin de semana en Panamericana a la altura del puente Bancalari publicó un video a modo de descargo después de que el dueño del vehículo intentara responsabilizar a su equipo por la falla mecánica que originó el episodio.
"Buenas tardes a todos. Este es un video para salir a aclarar un audio que anda circulando por un accidente que, como todos saben, hubo ayer en Panamericana con un auto clásico", expresó el responsable del servicio en un video publicado este lunes, después de que surgiera el debate en redes sociales.
"El auto sí estuvo en nuestras instalaciones hace un mes, aproximadamente. Viene de otro taller, que están restaurando hace seis años, como dice ese audio que está circulando, y no pudieron hacer andar el sistema de inyección. Nosotros solucionamos ese problema", aseguró el técnico, obviamente hablando a un público que lo conoce de nombre porque nunca se presentó.
"Salimos a probarlo y notamos que el auto tiene un montón de falencias, tanto en freno como en tren trasero, caja, embrague. Un montón de problemas. Se los comunicamos al dueño. Avalamos con esos audios y con la respuesta del dueño, que él nos dice que ese auto está en garantía, que se está haciendo en otro lado y que tiene que llevarlo para hacer las terminaciones", reveló.
El técnico señaló que el plan del dueño del Mercedes fue "algo que nunca se pudo probar porque el auto no funcionaba", y que el propietario pidió "que sólo nos dediquemos a arreglar la bomba inyectora".
"Dado este tema concluimos con el trabajo, se lo entregamos y se lo lleva a la persona donde lo estaban restaurando. Esto pasó hace un mes. Lamentablemente ayer nos enteramos que tuvo un accidente en la Panamericana", resumió el técnico.
"Nosotros somos un taller desde hace muchos años, trabajamos en familia y no queremos que salpique nuestros trabajos. Son accidentes, le puede pasar a cualquiera, pero bueno, en ésta nosotros no tenemos nada que ver", sentenció, además de convenir en que "gracias a Dios fueron sólo daños materiales".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario