Las previsiones privadas de inflación para 2026 duplican el 10,1% estipulado en el Presupuesto
Las más optimistas ubican la inflación de 2026 en 17,1%, es decir 7 puntos porcentuales por encima de los cálculos realizados por la Casa Rosada. Sin embargo, entre las consultoras privadas, las estimaciones trepan hasta el 38%.
El Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026 y por primera vez desde que asumió al frente de la Casa Rosada, Javier Milei gobernará con una hoja de ruta clara. Sin embargo, a poco de sancionada la denominada Ley de Leyes, su contenido ya se anticipa poco fiable. Es que todas las estimaciones de inflación para el próximo año realizadas por consultoras privadas más que duplican el 10,1% con el que el gobierno libertario dio forma al Presupuesto.
Según LatinFocus la inflación en 2026 llegará al 23,9%, es decir 13,8 puntos porcentuales por encima de las previsiones oficiales. De tomas maneras la consultora corrigió su pronóstico a la baja desde su medición anterior cuando la había ubicado en 24,3%, es decir 0,4 puntos por encima de su último informe. Para 2027, la inflación llegaría al 15%.
La proyección privada más optimista es la que realizó Econosignal Deloitte que estimó una inflación para el próximo año del 17,1%, es decir 7 puntos porcentuales de los guarismos que manejan en la Casa Rosada. En la vereda de enfrente se encuentra Standard Chartered que la calculó en 38%, es decir 27,9 puntos porcentuales por encima de lo que figura en el Presupuesto 2026. La de Standard Chartered es la estimación más pesimista.
Por otra parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estima en su última edición una inflación del 19,6% para 2026, mostrando una tendencia al alza en la segunda mitad del año. En mayo pasado, el mismo pronóstico estimaba en 16% la inflación del año próximo.
El REM arroja además datos mensuales hasta mayo de 2026, mes en que la inflación descendería gradualmente a 1,5%. Puntualmente para este mes, luego del 2,5% de noviembre, la inflación se mantendría por encima del 2%, como resultado de factores estacionales, aumento de precios regulados y subas de alimentos y tarifas.
Max Capital ya había indicado que “la inflación asumida parece demasiado baja, lo que pone en duda la credibilidad de los aumentos reales proyectados”, a la vez que Empiria sostuvo que la previsión tiene “un sesgo optimista”.
