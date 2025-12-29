Las previsiones privadas de inflación para 2026 duplican el 10,1% estipulado en el Presupuesto

El Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026 y por primera vez desde que asumió al frente de la Casa Rosada, Javier Milei gobernará con una hoja de ruta clara. Sin embargo, a poco de sancionada la denominada Ley de Leyes, su contenido ya se anticipa poco fiable. Es que todas las estimaciones de inflación para el próximo año realizadas por consultoras privadas más que duplican el 10,1% con el que el gobierno libertario dio forma al Presupuesto.