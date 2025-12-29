Javier Milei ratificó que el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas "no es negociable"
El Presidente sostuvo que es una política de Estado, sin embargo, advirtió que las negociaciones deberán contar con el visto bueno de los ocupantes de las islas.
Aunque en el ámbito local el presidente Javier Milei suele hablar con un muy reducido grupo de periodistas militantes y escapa responder preguntas incómodas, suele sí brindar cada tanto extensas entrevistas a medios internacionales.
Ahora el mandatario libertario habló con el medio británico The Telegraph ante el que ratificó la política de Estado en torno al histórico reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Milei confirmó su visita a Londres en 2026 y volvió a abordar el diferendo por la soberanía de Malvinas.
En ese sentido el mandatario libertario confirmó que se iniciaron conversaciones para levantar la prohibición británica de venta de armas a Argentina, vigente desde la guerra de 1982. Pero al mismo tiempo, sostuvo que la soberanía argentina sobre las islas “no es negociable”, y aclaró que solo buscará la recuperación del territorio por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños.
La visita de Milei a Londres será la primera de un presidente argentino en casi tres décadas -el último fue Carlos Menem en 1998-. En este sentido, manifestó su admiración por la cultura británica y mencionó su cercanía con figuras como Mick Jagger y el aprecio por bandas como los Beatles y los Rolling Stones.
En el plano internacional, Milei defendió la reorientación de Argentina hacia las alianzas tradicionales de Occidente. Destacó que mantiene una relación directa con el expresidente estadounidense Donald Trump y que busca fortalecer los vínculos con Estados Unidos.
A nivel regional, manifestó su respaldo a eventuales acciones de los Estados Unidos en Venezuela para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y, si la versión cubana llegara a su fin, el mundo también sería un lugar mejor”, sostuvo en defensa de la injerencia de Washington en países sudamericanos y la amenaza militar en el Caribe.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario