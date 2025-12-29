Javier Milei ratificó que el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas "no es negociable"

A nivel regional, manifestó su respaldo a eventuales acciones de los Estados Unidos en Venezuela para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y, si la versión cubana llegara a su fin, el mundo también sería un lugar mejor”, sostuvo en defensa de la injerencia de Washington en países sudamericanos y la amenaza militar en el Caribe.

