Javier Milei hizo 22 viajes en dos años, pero dice odiar viajar porque "extraña a Conan"

A pesar de ello Milei tiene un récord de viajes al exterior mientras desdeña del interior del país al que casi no visitó. De hecho en dos años de gestión visitó apenas 12 provincias, la mayoría de ellas en una sola oportunidad y al resto no fue ni una sola vez.

milei trump

Como contracara de esta realidad, Milei estuvo, en dos años, en 12 oportunidades en los Estados Unidos, es decir en promedio una vez cada dos meses.

Además de los Estados Unidos, el mandatario libertario estuvo cuatro veces en Italia; tres veces en el Vaticano, España y Suiza; dos veces en Brasil, Paraguay, Francia, Israel y una vez en El Salvador, Alemania, República Checa, Chile y Bolivia.

Ahora se prepara para visitar Suiza por cuarta vez en dos años. La semana pasada la Casa Rosada confirmó que Milei asistirá por tercer año consecutivo al foro de Davos que se realizará entre el 18 al 23 de enero próximos.

milei meloni

Será el primer viaje al exterior de 2026. La primera vez que Milei viajó a Davos fue en enero de 2024, a un mes de su asunción. La segunda, en tanto, fue en enero de este año. El lema de la edición 2026 será “un espíritu de diálogo”.

De la reunión en Davos participarán empresarios y líderes de gobiernos y de la sociedad civil. Además habrá personajes del ámbito académico. El objetivo, dicen, es “dialogar sobre el futuro y los desafíos globales”. En la última edición del evento Milei estuvo en boca de todos, y no por su capacidad de “diálogo”, su nivel académico o sus ideas para colaborar con el “progreso” de la humanidad, sino más bien por todo lo contrario. Despotricó contra la igualdad de género, el aborto legal y la diversidad sexual y emparentó la homosexualidad con la pedofilia.