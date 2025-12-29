Javier Milei hizo 22 viajes en dos años, pero dice odiar viajar porque "extraña a Conan"
Javier Milei estuvo 12 veces en los Estados Unidos en apenas dos años, es decir viajó en promedio una vez cada dos meses. En dos años de gestión visitó apenas 12 provincias argentinas.
Tras el tan oneroso como injustificado viaje que realizó a Noruega para participar de la entrega del Nobel de la Paz a la venezolana Corina Machado, el presidente Javier Milei se prepara para encarar su primer viaje al exterior de 2026. Será Suiza para participar de una nueva edición del Foro de Davos.
Aunque realizó 22 viajes al exterior en los dos años de gestión que lleva al frente de la Casa Rosada, es decir casi uno por mes en promedio, el mandatario libertario aseguró que no le gusta viajar porque extraña "mucho a Conan".
Así lo aseguró en medio de la polémica por su último viaje a Noruega, país al que fue para volverse apenas con una foto con Machado y con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del que regresó con las manos vacías mientras profundiza el ajuste sobre algunos de los sectores más sensibles de la sociedad como jubilados, Educación, Salud y Discapacidad.
“A mí viajar no me gusta, extraño mucho a Conan", se defendió Milei y siguió: “cuando trabajaba en Corporación América viajaba todo el tiempo. De hecho tuve que cambiar el pasaporte por la cantidad de sellos. Extrañaba mucho a Conan y dejé de viajar por eso".
“O sea, a mí viajar no me gusta. O sea, viajo por la cuestión estrictamente laboral. Estoy cómodo encerrado en Olivos, y de Olivos a la Casa Rosada cuando tengo que ir a Casa Rosada. Hacemos los viajes que con el canciller consideramos importantes para Argentina", sentenció.
A pesar de ello Milei tiene un récord de viajes al exterior mientras desdeña del interior del país al que casi no visitó. De hecho en dos años de gestión visitó apenas 12 provincias, la mayoría de ellas en una sola oportunidad y al resto no fue ni una sola vez.
Como contracara de esta realidad, Milei estuvo, en dos años, en 12 oportunidades en los Estados Unidos, es decir en promedio una vez cada dos meses.
Además de los Estados Unidos, el mandatario libertario estuvo cuatro veces en Italia; tres veces en el Vaticano, España y Suiza; dos veces en Brasil, Paraguay, Francia, Israel y una vez en El Salvador, Alemania, República Checa, Chile y Bolivia.
Ahora se prepara para visitar Suiza por cuarta vez en dos años. La semana pasada la Casa Rosada confirmó que Milei asistirá por tercer año consecutivo al foro de Davos que se realizará entre el 18 al 23 de enero próximos.
Será el primer viaje al exterior de 2026. La primera vez que Milei viajó a Davos fue en enero de 2024, a un mes de su asunción. La segunda, en tanto, fue en enero de este año. El lema de la edición 2026 será “un espíritu de diálogo”.
De la reunión en Davos participarán empresarios y líderes de gobiernos y de la sociedad civil. Además habrá personajes del ámbito académico. El objetivo, dicen, es “dialogar sobre el futuro y los desafíos globales”. En la última edición del evento Milei estuvo en boca de todos, y no por su capacidad de “diálogo”, su nivel académico o sus ideas para colaborar con el “progreso” de la humanidad, sino más bien por todo lo contrario. Despotricó contra la igualdad de género, el aborto legal y la diversidad sexual y emparentó la homosexualidad con la pedofilia.
