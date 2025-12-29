Laurita Fernández habló de su nuevo romance: "La vida nos volvió a cruzar"

Quién es Matías Busquet

A pesar de que Matías Busquet es una figura de renombre en los circuitos más selectos del polo mundial, su vida transcurre lejos de los estudios de televisión. Para Laurita, este es un factor determinante y positivo en la relación. Ella destacó que, aunque él no forma parte de la industria del entretenimiento, muestra una gran empatía hacia su carrera: “No tiene nada que ver con el ambiente, pero entiende perfectamente lo que hago. Yo también soy muy respetuosa de la privacidad y la intimidad de la otra persona”.