Tensión en el Congreso por una nueva marcha de jubilados: se registraron ataques de la Policía a manifestantes
Como cada miércoles desde el inicio del mandato de Javier Milei, los jubilados pidieron mejoras a su calidad de vida y fueron recibidos por la Policía.
Un grupo de jubilados se presentó este miércoles a media tarde frente al Congreso de la Nación para una nueva protesta por los ajustes aplicados por el Gobierno, el congelamiento de jubilaciones y pensiones y la reforma laboral en ciernes.
Mientras la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, se reunía con titulares de otras bancadas para negociar la reforma laboral, decenas de personas se congregaron como cada miércoles frente a la sede del Poder Legislativo.
Como en otras oportunidades, cerca de las 17 se vivieron momentos de tensión entre los manifestantes y oficiales de la Policía Federal que siguieron el protocolo "anti piquete", herencia de Patricia Bullrich en sus años como ministra de Seguridad de Javier Milei.
Varios participantes de la movilización debieron ser asistidos en la vía pública por la presencia de gases lacrimógenos en un ataque de las fuerzas de seguridad a los manifestantes cerca de la esquina de Callao y Bartolomé Mitre.
"Había jubilados y discapacitados. Avanzaron sobre nosotros como si nada", señaló una jubilada a la cámara de C5N .
Fuentes policiales indicaron que la Policía de la Ciudad se ubicó en el segundo y el tercer cordón del operativo de seguridad, que en principio le corresponde a las fuerzas federales por las disposiciones vigentes.
Durante la tarde de este miércoles Patricia Bullrich se reunió con los jefes de los demás bloques del Senado: Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Flavia Royon (Primero Los Salteños) y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia).
El objetivo es negociar los términos de la reforma laboral tras haber impuesto el Presupuesto 2026 -con las derogaciones de las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica- y sin tocar aún el proyecto de reforma previsional que el Gobierno ya tiene en cuenta para las sesiones ordinarias del Congreso, que arrancan el 1o de marzo.
