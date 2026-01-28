Tensión en el Congreso por una nueva marcha de jubilados: se registraron ataques de la Policía a manifestantes

Fuentes policiales indicaron que la Policía de la Ciudad se ubicó en el segundo y el tercer cordón del operativo de seguridad, que en principio le corresponde a las fuerzas federales por las disposiciones vigentes.

Durante la tarde de este miércoles Patricia Bullrich se reunió con los jefes de los demás bloques del Senado: Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Flavia Royon (Primero Los Salteños) y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia).

El objetivo es negociar los términos de la reforma laboral tras haber impuesto el Presupuesto 2026 -con las derogaciones de las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica- y sin tocar aún el proyecto de reforma previsional que el Gobierno ya tiene en cuenta para las sesiones ordinarias del Congreso, que arrancan el 1o de marzo.