Por decreto, Javier Milei abrió la puerta al desembarco de más militares en la función pública
Javier Milei modificó por decreto la Ley para el Personal Militar y designó más uniformados en cargos vacantes en el ministerio de Defensa.
El presidente Javier Milei modificó este jueves por decreto la Ley para el Personal Militar de modo de que puedan acceder a cargos públicos. Así quedó plasmado en el Decreto 58/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Alberto Presti.
Allí, Milei dispuso la modificación del artículo 18 de la Ley 19.101 para el Personal Militar y establece los requisitos a cumplir para que los uniformados puedan ocupar cargos públicos. "El personal del Cuadro Permanente podrá desempeñar funciones públicas, no electivas", señala el decreto y enumera los requisitos que deberán cumplir.
Así los militares que podrán ejercer como funcionarios públicos tendrán que haber sido designados por el Poder Ejecutivo Nacional o por otras autoridades, siempre y cuando el nombramiento haya sido autorizado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército.
La reforma a la Ley para el Personal Militar disponer además que los oficiales, suboficiales y voluntarios del cuadro permanente continuarán amparados mientras presten servicios en organismos del Ejército, funciones específicas en el Consejo de Defensa Nacional, en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o en la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, así como al cumplir comisiones propias del servicio militar.
Por otro lado, el decreto incorporó la posibilidad de que el personal militar que sea designado se mantenga apartado de su cargo hasta dos meses como máximo tras haber sido designado.
La reforma abrió además la posibilidad de que los militares designados en cargos del Ministerio de Defensa fuera de la estructura militar mantengan la continuidad de su carrera y sus beneficios. Esta disposición buscaría evitar que quienes acepten estos nombramientos vean perjudicadas tanto la suma de años de servicio como los cálculos para su retiro.
Este régimen solo beneficiará además a quienes no alcanzaron el grado más alto de su respectiva fuerza. Una vez obtenido ese rango, ya no es posible acceder a ascensos ni modificar la jubilación, motivo por el que el tiempo extra en el cargo no influye en su situación previsional.
De la misma forma, se dispuso la incompatibilidad entre funciones operativas en las Fuerzas Armadas y cargos en el Ministerio. Por este motivo, un militar no podrá desempeñar simultáneamente ambas tareas. Aunque podrá ejercer el nuevo puesto sin pedir licencia, deberá cumplir las restricciones establecidas para la administración pública.
Designación de militares
Tras modificar la Ley del Personal Militar, el gobierno libertario sumó a cuatro militares para ocupar cargos dentro del Ministerio de Defensa. Así quedó plasmado en el Decreto 60/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial pero con efecto a partir del 10 y 11 de diciembre de 2025.
Allí se oficializaron las salidas de Juan Erardo Batalleme Martínez, de la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa; de Facundo Benjamín Fernández Lagostena, de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, y de Guillermo Patricio Madero, de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria.
Asimismo al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares fue nombrado el general de división Jorge Alberto Puebla y al teniente coronel (R) Daniel Enrique Martella en la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa. En tanto la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa será ocupada por el general de brigada Carlos Horacio Martín y el coronel Ariel Andrés Mira Peña asumirá como subsecretario de Gestión Administrativa.
Decreto 58/2026:
Decreto 60/2026:
