Por decreto, Javier Milei abrió la puerta al desembarco de más militares en la función pública

La reforma abrió además la posibilidad de que los militares designados en cargos del Ministerio de Defensa fuera de la estructura militar mantengan la continuidad de su carrera y sus beneficios. Esta disposición buscaría evitar que quienes acepten estos nombramientos vean perjudicadas tanto la suma de años de servicio como los cálculos para su retiro.

Este régimen solo beneficiará además a quienes no alcanzaron el grado más alto de su respectiva fuerza. Una vez obtenido ese rango, ya no es posible acceder a ascensos ni modificar la jubilación, motivo por el que el tiempo extra en el cargo no influye en su situación previsional.

De la misma forma, se dispuso la incompatibilidad entre funciones operativas en las Fuerzas Armadas y cargos en el Ministerio. Por este motivo, un militar no podrá desempeñar simultáneamente ambas tareas. Aunque podrá ejercer el nuevo puesto sin pedir licencia, deberá cumplir las restricciones establecidas para la administración pública.

Designación de militares

Tras modificar la Ley del Personal Militar, el gobierno libertario sumó a cuatro militares para ocupar cargos dentro del Ministerio de Defensa. Así quedó plasmado en el Decreto 60/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial pero con efecto a partir del 10 y 11 de diciembre de 2025.

Allí se oficializaron las salidas de Juan Erardo Batalleme Martínez, de la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa; de Facundo Benjamín Fernández Lagostena, de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, y de Guillermo Patricio Madero, de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

Asimismo al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares fue nombrado el general de división Jorge Alberto Puebla y al teniente coronel (R) Daniel Enrique Martella en la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa. En tanto la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa será ocupada por el general de brigada Carlos Horacio Martín y el coronel Ariel Andrés Mira Peña asumirá como subsecretario de Gestión Administrativa.

Decreto 58/2026:

Decreto 60/2026:

