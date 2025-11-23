Javier Milei viaja a Estados Unidos y crecen las expectativas de una foto con Lionel Messi

Javier Milei abrió el America Business Forum hablando de Lionel Messi: "A veces puedo felicitar a un zurdo"

Tal como estaba previsto, el presidente Javier Milei inició su nueva gira por Estados Unidos con un discurso en el America Business Forum, un evento en Miami, que inició con elogios a Donald Trump y Lionel Messi.

Se trata de uno de los eventos más prestigiosos de liderazgo y negocios del continente, en el que el miércoles fue entrevistado el astro rosarino, que a su vez fue recibido por una ensordecedora ovación.

Al parecer el rosarino no quiso dejar pasar la popularidad del mejor futbolista del mundo, al que evocó en el inicio de su intervención, pese a no coincidir en el día de exposición.

"Vamos a hacer a Argentina y America Great Again. Es un honor estar rodeado de figuras tan destacables como Trump, un amigo tanto personal como de la Argentina. También me alegra compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos: Lionel Messi", dijo Milei al inicio de su discurso.

El Presidente se deshizo en elogios para el capitán de la Selección Argentina, de quien dijo que "llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión pueden generar milagros", y sentenció: "La prueba de que a veces puedo felicitar a un zurdo".