Ricardo Darín sobre el "empanadagate":"El ministro de economía no me trató en forma adecuada"

La visita del actor se había pautado para recorrer su carrera, sus vínculos con España y los reconocimientos que ha cosechado. Sin embargo, una pregunta simple sobre sus premios en el país ibérico encendió la chispa que desató un espiral cómico de varios minutos. Pergolini, abrumado por el ataque de risa, llegó a admitir que hacía mucho tiempo que no se reía de esa manera.

La conversación tomó un giro inesperado cuando el animador mencionó que Darín había sido premiado y reconocido en España. El actor, con una seriedad perfectamente sostenida y sin titubear, lanzó la frase que detonó el caos: “Sí, sí. Yo nací en Jaén”.

La reacción fue inmediata y generalizada: Laila Roth se rió sin poder contenerse, el presentador lo miró con incredulidad absoluta y el clima del estudio cambió por completo. Pergolini insistió varias veces para confirmar si el dato era real o una broma. Darín, sin abandonar su personaje, explicó entre carcajadas que, al otorgarle la ciudadanía española, “te hacen elegir una ciudad” para completar la documentación, simulando que el proceso es “toda una puesta en escena”.

El actor agregó que eligió Jaén “porque me sonaba bien”, provocando más risas, y explicó que se debía a su parecido sonoro con una popular pero vulgar palabra en España. Para reforzar la broma e imitar el castellano español, Darín lanzó frases como “joder, tío” y “no seas gilip…”, haciendo estallar nuevamente al equipo.

El delirio continuó cuando el protagonista de El Eternauta contó que, tiempo después, le comentó esta elección a una persona realmente nacida en Jaén, quien se sorprendió profundamente: “‘Me estás jodiendo’”, recordó el actor, provocando otra ola de carcajadas. Mario, ya entregado al humor, respondió: “No sé si sentirme contento o matarme”, mientras intentaba secar sus lágrimas.

Cuando el conductor quiso saber si alguna vez había visitado la ciudad que decía haber “elegido”, el actor remató con una de las líneas más celebradas de la noche: “Era muy chiquito cuando nací, no me acordaba”. La frase desató una risa colectiva de varios segundos.

Una vez que el equipo logró recomponerse mínimamente, Pergolini cambió de tema y recordó que Uruguay también lo había distinguido. Pero Darín redobló la apuesta: “Sí, soy de Tacuarembó también”.

El estudio se vino abajo. El actor, totalmente tentado, siguió construyendo sobre esa idea absurda: “El tipo no tenía dónde vivir, pobrecito”, lanzó sobre sí mismo, desatando otra ronda de carcajadas. El clima ya era imparable.

El conductor intentó recuperar algo de control preguntándole por su nacimiento real. El intérprete, totalmente metido en el juego, respondió: “No, no nací todavía. Estoy en proceso… Soy como una crisálida. Ahora soy larva, voy a mejorar”. Pergolini, rendido, confesó: “Desde que fumaba que no me reía tanto”. El actor, sin perder el ritmo, le respondió: “¿Vos no estás fumado? Me engañaron”. El conductor, resignado, le siguió el juego: “¡Pero te dije! ‘¡Hoy no fumemos!’", a lo que Darín atinó a contestar: “¡Y yo no sabía!”, haciendo gestos irónicos y fundiendo al público en aplausos.