El teniente general Carlos Presti, tras ser designado ministro de Defensa: "Las Fuerzas Armadas deben..."

Quién es Carlos Presti, flamante ministro de Defensa

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 23 de junio de 1966, Carlos Alberto Presti se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó como subteniente de infantería, formando parte de la promoción 118 de esa institución, para ocupar más tarde roles clave en distintos ámbitos castrenses.

Fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar ubicado en El Palomar, de donde egresó, e integró de las misiones argentinas de paz en Haití.

Durante la presidencia de Mauricio Macri fungió como agregado militar de la Embajada argentina en Guatemala, con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Fue el propio Javier Milei quien, una vez asumida la Presidencia de la Nación, lo ascendió y luego lo designó mediante decreto como jefe del Estado Mayor General del Ejército, en un recambio que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos que Presti.

teniente general carlos presti Teniente general Carlos Presti.