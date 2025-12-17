Javier Milei viaja a la Cumbre del Mercosur mientras tambalea el acuerdo con la Unión Europea

cumbre mercosur milei lula

Desde Casa Rosada insistieron en la idea de poder comerciar libremente con Europa y en la necesidad de la apertura de los países integrantes de ambos bloques. Sin embargo, diversas fuentes también se sinceraron ante la falta de optimismo respecto a la firma del acuerdo ante la resistencia por parte de Francia e Italia. Expresaron que, sin bien ya se realizaron las negociaciones y los procedimientos burocráticos, no saben si los europeos avalarán el acuerdo. Ante este escenario, las condiciones recién se tratarían nuevamente a comienzos de 2026.