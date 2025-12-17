Es oficial la desregulación de las importaciones: todos los detalles

El decreto dispone que podrán utilizarse certificados emitidos por autoridades oficiales, organismos certificadores reconocidos o informes de ensayo de laboratorios acreditados, siempre que acrediten el cumplimiento de las mismas normas técnicas y de calidad exigidas o reconocidas en el país. La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía quedó facultada para definir mecanismos alternativos de validación.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

En el caso de los productos fiscalizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la norma regula exclusivamente los mecanismos de acreditación técnica para la importación y comercialización de categorías específicas, como productos médicos de bajo riesgo, cosméticos, productos de higiene personal, perfumes, productos domisanitarios y dispositivos de diagnóstico in vitro que no requieran cadena de frío.

Para estos casos, se exige que los bienes estén autorizados para su consumo en al menos uno de los países de referencia o que cuenten con certificaciones oficiales o ensayos que acrediten el cumplimiento de las normas técnicas locales.

En paralelo, el decreto también alcanza a productos bajo la órbita del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), como fitosanitarios y productos veterinarios, que podrán ingresar al país siempre que, además de cumplir los requisitos generales, los importadores presenten una declaración jurada que garantice que no representan riesgos para la salud humana, animal ni para el territorio nacional.

Productos excluidos

La norma excluye expresamente del régimen a armas, explosivos y sustancias químicas, mercaderías usadas o reacondicionadas, productos cuya comercialización esté prohibida en el país y alimentos regulados por el Código Alimentario Argentino, así como medicamentos, fertilizantes y bienes alcanzados por regímenes especiales.

También quedan afuera los productos sin procesamiento industrial, como semillas, frutas, ganado, carnes y otros subproductos silvoagropecuarios definidos en los acuerdos sanitarios de la OMC.

El decreto aclara que la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Ministerio de Economía, continuará realizando los controles de importación mediante los sistemas de selectividad y análisis de riesgo aduanero vigentes, sin incorporar nuevos esquemas de verificación.

El decreto instruye además a todos los organismos del Sector Público Nacional a adaptar sus normas y sistemas en un plazo máximo de 30 días, mientras que la medida comenzará a regir 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial.

Países y grupos de países beneficiados

Decreto 892/2025:

