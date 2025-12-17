Arranca hoy el paro de controladores aéreos: el cronograma de la medida de fuerza

“El proceso de persecución y despido de técnicos y técnicas en varios servicios, sistema cuidadosamente oculto por los responsables de EANA y del Ministerio de Transporte, ha vuelto insostenible la situación laboral en los aeropuertos de todo el país. Estos despidos afectan directamente la seguridad operacional y contravienen la vigencia del convenio colectivo de trabajo", detallaron.

Qué días y horarios habrá paro de controladores aéreos

El cronograma de paros de controladores aéreos se realizarán en los siguientes días y franjas horarias en toda la aviación:

Miércoles 17 de diciembre , de 8 a 11 horas : interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.

, de : interrumpidos los vuelos con en todos los aeropuertos del país. Jueves 18 de diciembre , de 16 a 19 horas : interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.

, de : interrumpidos los vuelos con en todos los aeropuertos del país. Martes 23 de diciembre , de 19 a 22 horas : interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.

, de : interrumpidos los vuelos con en todos los aeropuertos del país. Sábado 27 de diciembre , de 14 a 17 horas : interrumpidos los vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

, de : interrumpidos los vuelos con en todos los aeropuertos del país. Lunes 29 de diciembre, de 08 a 11 horas: interrumpido todo el servicio, vuelos nacionales e internacionales, en todos los aeropuertos del país.

Qué vuelos sí funcionan durante el paro de controladores aéreos

El gremio aclaró que no se verán afectados por la medida: