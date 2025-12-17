Arranca hoy el paro de controladores aéreos: el cronograma de la medida de fuerza
El plan de lucha continuará la semana próxima con nuevas interrupciones escalonadas en todo el país.
El paro de controladores aéreos comenzará en la mañana de este miércoles y afectará los despegues de vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país. Si bien la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para las 10, la primera medida de fuerza fue anunciada para el horario de 8 a 11.
En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por ejemplo, ya figuraban este miércoles algunos servicios con demoras en la web oficial. Tres vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino a Catamarca, San Juan y Ushuaia —con horarios previstos entre las 9 y las 10— aparecíanreprogramados con una salida estimada para las 11.30.
Lo mismo ocurría con un vuelo de Flybondi con destino a Ushuaia, mientras que otros servicios de Aerolíneas Argentinas rumbo a Santiago del Estero y a Jujuy fueron adelantados de las 8 a las 7.40 y 7.30, respectivamente.
En un comunicado que compartieron la semana pasada en redes sociales, el sindicato argumentó: “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".
A su vez, explicaron que la medida busca la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y estabilidad laboral reconocida, la revisión de la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la actualización de refrigerios y el cumplimiento del convenio colectivo.
“El proceso de persecución y despido de técnicos y técnicas en varios servicios, sistema cuidadosamente oculto por los responsables de EANA y del Ministerio de Transporte, ha vuelto insostenible la situación laboral en los aeropuertos de todo el país. Estos despidos afectan directamente la seguridad operacional y contravienen la vigencia del convenio colectivo de trabajo", detallaron.
Qué días y horarios habrá paro de controladores aéreos
El cronograma de paros de controladores aéreos se realizarán en los siguientes días y franjas horarias en toda la aviación:
- Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.
- Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.
- Martes 23 de diciembre, de 19 a 22 horas: interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.
- Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: interrumpidos los vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
- Lunes 29 de diciembre, de 08 a 11 horas: interrumpido todo el servicio, vuelos nacionales e internacionales, en todos los aeropuertos del país.
Qué vuelos sí funcionan durante el paro de controladores aéreos
El gremio aclaró que no se verán afectados por la medida:
- Vuelos en situación de emergencia.
- Operaciones sanitarias y humanitarias.
- Vuelos de Estado.
- Servicios de búsqueda y salvamento.
