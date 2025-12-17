Polémica regional: fuerte enojo en Brasil por un despectivo posteo de Javier Milei

image

Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia y dirigente del Partido Socialismo y Libertad, fue uno de los funcionarios que salió a cruzar a Milei de manera directa. En un posteo público, calificó el gesto del mandatario argentino como un ataque vergonzoso al pueblo brasileño y cuestionó su forma de ejercer el liderazgo político.

“El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país”, escribió Boulos, quien se incorporó al gabinete de Lula en los últimos meses. Lejos de bajar el tono, el ministro cerró su mensaje con una frase que tuvo fuerte repercusión regional: “Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio”.

La controversia se produce, además, en un contexto diplomático sensible. En los próximos días está prevista una cumbre del Mercosur en la ciudad de Foz do Iguazú, donde los presidentes de los países miembros buscarán avanzar en la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Aunque la presencia de Milei todavía no está confirmada, el clima con Brasil aparece tensionado y el posteo suma un nuevo capítulo a una relación bilateral que ya venía marcada por diferencias ideológicas y cruces públicos entre ambos gobiernos.