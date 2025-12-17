Polémica regional: fuerte enojo en Brasil por un despectivo posteo de Javier Milei
El Presidente compartió un mapa de Sudamérica que dividía a los países entre “ricos” y “pobres” según su signo político y generó una fuerte reacción. La respuesta que recibió.
Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena internacional por su actividad en redes sociales. Tras el triunfo de José Antonio Kast en el balotaje presidencial de Chile, el mandatario argentino reposteó en su cuenta de Instagram una imagen que rápidamente encendió la polémica en la región. El mensaje implícito fue interpretado como una crítica ideológica directa a los gobiernos de izquierda o centroizquierda de la región, y especialmente como una descalificación hacia países vecinos.
Se trató de un mapa de Sudamérica intervenido gráficamente, en el que algunos países aparecían representados como modernos y desarrollados, mientras que otros eran ilustrados como favelas, en una asociación directa entre orientación política y nivel de progreso económico.
La publicación, que estuvo disponible durante 24 horas como historia de Instagram, mostraba a la Argentina junto a Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador con imágenes futuristas o de infraestructura moderna. En contraposición, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Surinam, Guyana y la Guyana Francesa aparecían retratados como grandes asentamientos precarios.
La reacción en Brasil no tardó en llegar: los principales medios del país se hicieron eco del posteo y lo cuestionaron con dureza. O Globo tituló que Milei había compartido una imagen que mostraba a Brasil como una favela y a la Argentina como un país futurista, mientras que Folha de São Paulo utilizó una descripción similar para reflejar el impacto del contenido.
A partir de allí, el tema escaló en redes sociales y el perfil del Presidente se llenó de comentarios de usuarios brasileños que criticaron la publicación y respondieron con comparaciones económicas y burlas personales. El episodio no quedó solamente en el plano mediático o digital. Desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva llegó una respuesta política de alto voltaje.
Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia y dirigente del Partido Socialismo y Libertad, fue uno de los funcionarios que salió a cruzar a Milei de manera directa. En un posteo público, calificó el gesto del mandatario argentino como un ataque vergonzoso al pueblo brasileño y cuestionó su forma de ejercer el liderazgo político.
“El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país”, escribió Boulos, quien se incorporó al gabinete de Lula en los últimos meses. Lejos de bajar el tono, el ministro cerró su mensaje con una frase que tuvo fuerte repercusión regional: “Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio”.
La controversia se produce, además, en un contexto diplomático sensible. En los próximos días está prevista una cumbre del Mercosur en la ciudad de Foz do Iguazú, donde los presidentes de los países miembros buscarán avanzar en la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Aunque la presencia de Milei todavía no está confirmada, el clima con Brasil aparece tensionado y el posteo suma un nuevo capítulo a una relación bilateral que ya venía marcada por diferencias ideológicas y cruces públicos entre ambos gobiernos.
