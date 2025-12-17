El Gobierno le pidió al BID un informe para avanzar con la privatización de Trenes Argentinos
Decidido a avanzar en el desguace del Estado, Javier Milei solicitó al BID que realice una consultoría técnica para avanzar en la privatización de los trenes metropolitanos de pasajeros.
El gobierno de Javier Milei apuesta a acelerar la privatización de Trenes Argentinos y apunta a definir un esquema para la concesión de los trenes metropolitanos de pasajeros. En ese camino solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la elaboración de una hoja de ruta “técnica” para avanzar en el regreso de las concesionarias privadas.
A solicitud de las autoridades argentinas, el organismo lanzó un proyecto de cooperación técnica bajo el nombre de “Inversión privada y desregulación para modernización del transporte en Argentina”, con una línea de crédito de 300 mil dólares destinada a la elaboración de informes de consultoría para la “reforma del sistema ferroviario de pasajeros del AMBA”.
En este marco, el BID lanzó recientemente una contratación –formalmente, una solicitud de manifestaciones de interés– destinada a seleccionar empresas que prestarán servicios de consultoría “orientados a apoyar (…) una reforma del sistema ferroviario de pasajeros del AMBA abarcando aspectos institucionales, regulatorios, operativos y de participación privada en el sector, así como una hoja de ruta preliminar para su implementación”.
La consultoría a contratar por el BID abarcará tres grandes áreas. Por un lado, la gobernanza y el “modelo de gestión” del sistema ferroviario de pasajeros. En segundo lugar, incluirá una “propuesta de modelo de concesión del sistema ferroviario metropolitano”, y en tercer término, la elaboración de “una hoja de ruta para la estructuración e implementación del programa de concesiones”.
En cuanto a la propuesta del modelo de concesión, el estudio contemplará “el desarrollo de alternativas generales de modelo de negocio, principios contractuales, distribución de riesgos, incentivos, mecanismos retributivos, lineamientos tarifarios”, entre otros aspectos.
Para ello, dentro de los análisis requeridos se contempla la posibilidad de desarrollar unidades de negocio diferenciadas –operación, infraestructura, tarifas, medios de pago, estaciones y servicios–. La compatibilización de este modelo con el marco legal actualmente vigente será, previsiblemente, uno de los desafíos del estudio.
Finalmente, la hoja de ruta contempla la definición de “un cronograma tentativo y las fases secuenciales del proceso, identificando plazos estimados y principales hitos de decisión”.
La decisión del Gobierno de recurrir a la asistencia del BID obedece a que, pese a una inalterable voluntad que emana de Milei, las autoridades no logran encarrilar el proceso privatizador de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA).
Según consignó este miércoles enelSubte, la elaboración del “informe circunstanciado” –primer paso administrativo para avanzar con la privatización– todavía no terminó. Este retraso contrasta con la situación de Trenes Argentinos Cargas, donde, si bien todavía no se publicaron los pliegos de licitación para su concesión, los avances son mayores, al menos en términos administrativos.
Ante este proceso empantanado, se estima que los documentos elaborados en el marco del proyecto del BID apuntan a servir como base para terminar de definir un esquema viable para la futura concesión de los servicios: hasta el momento, los ministerios de Economía, de Desregulación y la propia SOFSA fueron incapaces de justificarla.
Los documentos del BID incluyen una mención a la necesidad de realizar una “estimación de los subsidios requeridos” para el funcionamiento del esquema, algo que implica un reconocimiento explícito de que la reprivatización requerirá de aportes estatales, tanto para inversiones como para la operación.
