El Gobierno le pidió al BID un informe para avanzar con la privatización de Trenes Argentinos

Para ello, dentro de los análisis requeridos se contempla la posibilidad de desarrollar unidades de negocio diferenciadas –operación, infraestructura, tarifas, medios de pago, estaciones y servicios–. La compatibilización de este modelo con el marco legal actualmente vigente será, previsiblemente, uno de los desafíos del estudio.

trenes argentinos.jpg

Finalmente, la hoja de ruta contempla la definición de “un cronograma tentativo y las fases secuenciales del proceso, identificando plazos estimados y principales hitos de decisión”.

La decisión del Gobierno de recurrir a la asistencia del BID obedece a que, pese a una inalterable voluntad que emana de Milei, las autoridades no logran encarrilar el proceso privatizador de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA).

Según consignó este miércoles enelSubte, la elaboración del “informe circunstanciado” –primer paso administrativo para avanzar con la privatización– todavía no terminó. Este retraso contrasta con la situación de Trenes Argentinos Cargas, donde, si bien todavía no se publicaron los pliegos de licitación para su concesión, los avances son mayores, al menos en términos administrativos.

Ante este proceso empantanado, se estima que los documentos elaborados en el marco del proyecto del BID apuntan a servir como base para terminar de definir un esquema viable para la futura concesión de los servicios: hasta el momento, los ministerios de Economía, de Desregulación y la propia SOFSA fueron incapaces de justificarla.

Los documentos del BID incluyen una mención a la necesidad de realizar una “estimación de los subsidios requeridos” para el funcionamiento del esquema, algo que implica un reconocimiento explícito de que la reprivatización requerirá de aportes estatales, tanto para inversiones como para la operación.