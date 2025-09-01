Javier Milei viaja a Las Vegas y asistirá al show de Fátima Flórez: los detalles

fatima florez javier milei

Semanas atrás, la propia imitadora había expresado: “Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco, él de su tour y yo con el mío. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”.

Finalmente, la presencia del mandatario fue confirmada por el empresario Jorge Elías, quien promocionó el espectáculo en Facebook: “¡Viene Milei!”, aseguró.

El lunes pasado, el propio Presidente aclaró los rumores que comenzaron a circular en los últimos días sobre una supuesta relación con la humorista. "¿Volviste con Fátima?", le pregunto Yanina Latorre en un mensaje. Sin vueltas, el mandatario fue contundente con su respuesta : "No. Se me hace imposible tener una relación razonable", sostuvo y agregó: "Tenemos una excelente relación de amistad".

El regreso del Presidente está previsto para el sábado, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, no será parte del cierre de campaña bonaerense que la Alianza La Libertad Avanza llevará a cabo el miércoles desde las 17 en el Club Atlético Villa Ángela del partido de Moreno bajo la premisa “kirchnerismo nunca más”.

