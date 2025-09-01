Martín Lousteau repudió el intento de censura del Gobierno contra Jorge Rial y Mauro Federico
"Es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia", manifestó el senador nacional en su cuenta de X.
El senador Martín Lousteau repudió la decisión judicial, que impide la difusión de los audios de Karina Milei, y el pedido de allanamiento a los periodistas de C5N Jorge Rial y Mauro Federico, y apuntó directamente contra la ministra Patricia Bullrich.
"El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad", expresó el dirigente radical en su cuenta de X.
Al respecto, comentó: "En lugar de atacar la Constitución y al sistema republicano, el gobierno de Javier Milei debería explicar estos hechos. Desde que asumió, ha tensionado los límites constitucionales con DNU abusivos, ataques a la prensa y bloqueos legislativos. Este allanamiento busca amedrentar a periodistas y evadir responsabilidades".
Asimismo, Lousteau indicó: "La libertad de prensa y el secreto de las fuentes están protegidos por la Constitución. En 2014, Bullrich calificó un allanamiento similar como censura; hoy, como ministra de Seguridad, lo ignora. Este intento de censura envía un mensaje claro: autocensura por miedo a represalias".
"La Corte Suprema ha dejado claro que no se puede prohibir la difusión de información, salvo para proteger la intimidad de menores, como en el caso de una niña, sin restringir toda la información", subrayó.
Grupo Indalo repudió el intento de censura del gobierno de Javier Milei: el comunicado
Luego de que Patricia Bullrich hiciera una denuncia por violación a la Ley de Inteligencia Nacional por la difusión de audios donde se escucha a Karina Milei -hermana del presidente Javier Milei y secretaria de Presidencia- y pidiera el allanamiento a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, Grupo Indalo lanzó un contundente comunicado expresando su repudio al accionar totalitario del Gobierno.
El texto señala lo siguiente: "Indalo Media repudia el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información. Las últimas acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo destinadas a censurar la difusión de material audiovisual que podría estar vinculado a un accionar ilícito de funcionarios y exfuncionarios implica una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía", comenzaron indicando.
"Asimismo, las denuncias penales destinadas a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que se desempeñan en nuestros medios de comunicación, C5N y Radio 10, significan una acción activa de amedrentamiento, incompatible con el Estado de Derecho", continuaron, y advirtieron: "En este caso, el acogimiento por parte del Poder Judicial del intento del Poder Ejecutivo de ejercer censura previa sobre los contenidos ligados a presuntas maniobras de corrupción oscurece la labor del periodismo y socava los cimientos de la democracia con fines poco claros".
Y anticiparon: "Como siempre lo hemos entendido, los medios de comunicación integrantes del Grupo Indalo continuaremos con nuestra función social de apuntalar los pilares en los que se sustenta la Constitución Nacional mediante el trabajo constante por la búsqueda de la verdad y el ejercicio periodístico de más alta calidad".
"Indalo Media ratifica su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales en el marco del debido proceso, manteniendo el irrenunciable derecho a informar sobre cuestiones de interés público. La democracia se fortalece con más y mejor periodismo que tiene la función de contrapeso del poder y de informar a la ciudadanía las cuestiones de trascendencia pública", concluye el comunicado.
