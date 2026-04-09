Javier Milei viajará a Israel para participar de los actos por el Día de la Independencia
Se trata de la tercera visita que el primer mandatario hará a ese país desde su asunción, tras ser invitado a la ceremonia de encendido de antorchas.
En un gesto que refuerza los lazos bilaterales que tanto le interesan a la gestión libertaria, el presidente Javier Milei viajará a Israel durante la tercera semana de abril.
Su estadía, prevista del 19 al 22 de este mes, incluye una invitación especial para participar en la ceremonia central de conmemoración el día 21, donde se llevará a cabo el tradicional encendido de antorchas, en lo que configura una serie de actividades por el Día de la Independencia de ese país.
La confirmación del viaje llegó tras la difusión de la Agencia Judía de Noticias, información que el jefe de Estado ratificó personalmente a través de sus redes sociales.
Cabe señalar que el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, ya había manifestado públicamente a comienzos de marzo su entusiasmo por la visita del mandatario argentino. Al referirse a la importancia del encuentro, el funcionario destacó el vínculo emocional de Milei con su país: "Tiene que venir aquí para el Día de la Independencia, estamos muy entusiasmados. Su amistad viene del corazón, es auténtica, es fuerte", aseguró.
Este traslado marcará la tercera visita oficial del mandatario a suelo israelí desde que asumió el cargo, consolidando un eje que la Casa Rosada define como pilar fundamental de su agenda internacional. Tras aceptar el convite de Benjamín Netanyahu, Milei —quien podría cruzarse con Donald Trump durante los festejos— viajará acompañado por una delegación de confianza integrada por la secretaria general, Karina Milei, y el Canciller Gerardo Werthein.
El arribo a Jerusalén se producirá en un contexto de máxima tensión por el conflicto bélico en la zona. A pesar del escenario, desde el entorno presidencial descartaron solicitar seguridad adicional o realizar cambios en el protocolo de traslado.
La visita reafirma la posición de Milei, quien recientemente se autodenominó como "el presidente más sionista del mundo" y fue categórico al declarar: "Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel".
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