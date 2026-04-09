Javier Milei viajará a Israel para participar de los actos por el Día de la Independencia

El arribo a Jerusalén se producirá en un contexto de máxima tensión por el conflicto bélico en la zona. A pesar del escenario, desde el entorno presidencial descartaron solicitar seguridad adicional o realizar cambios en el protocolo de traslado.

La visita reafirma la posición de Milei, quien recientemente se autodenominó como "el presidente más sionista del mundo" y fue categórico al declarar: "Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel".