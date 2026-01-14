Polémica por la designación de un no meteorólogo como director del SMN: "Decisión peligrosa"
En medio de un clima extremo, el Gobierno vuelve a apostar por un militar retirado para que esté al frente de un organismo clave. La decisión fue fuertemente criticada por especialistas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se ha convertido en el nuevo foco de conflicto institucional para la administración de Javier Milei, por la posible designación del militar retirado Antonio José Mauad como director del organismo, siendo que no es meteorólogo.
Mientras el país enfrenta un verano extremo con incendios devastadores en la Patagonia y tormentas severas en el norte, el Gobierno nacional evalúa volver a colocar a Mauad en el puesto, pero la decisión ha despertado una ola de críticas, ya que el funcionario carece de formación académica en Ciencias de la Atmósfera, un requisito legal para ocupar el cargo.
El conflicto escaló tras las declaraciones del conocido meteorólogo José Bianco, quien visibilizó lo que considera una situación irregular que contradice directamente el estatuto del ente.
Desde el entorno del Gobierno, sin embargo, argumentan que la llegada de Mauad responde a una necesidad de conducción política para “ordenar” el organismo nacional, desplazando el histórico criterio de idoneidad técnica.
La controversia gira en torno al incumplimiento de la normativa vigente. El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) ha ratificado su rechazo al nombramiento basándose en el decreto 1432/2007, que exige explícitamente que la dirección del SMN esté a cargo de un profesional con título universitario en meteorología.
Para la entidad, esta exigencia no es un "formalismo burocrático", sino la garantía necesaria para gestionar sistemas de alerta temprana y representar al país ante la Organización Meteorológica Mundial.
Bianco fue contundente al respecto, calificando la maniobra como un error estratégico o una medida malintencionada que afecta la seguridad pública. “Desplazar el criterio científico por decisiones políticas en un área tan sensible es una decisión peligrosa”, advirtió, vinculando la falta de protocolos robustos y la ausencia de una conducción técnica con la posibilidad de sufrir "muertes evitables" ante eventos climáticos extremos.
Un SMN acéfalo en plena crisis climática
El SMN se encuentra actualmente en una situación de acefalía tras la renuncia de Mauad en agosto pasado, justo cuando los desafíos climáticos exigen la mayor precisión posible. Con más de 14.000 hectáreas devoradas por el fuego en Chubut y antecedentes de inundaciones trágicas en el interior bonaerense, la previsión meteorológica ha dejado de ser una cuestión informativa para transformarse en una prioridad de Estado.
La comunidad científica advierte que la firma de un nuevo decreto para ratificar a Mauad no solo debilitaría la capacidad de respuesta de la Argentina ante la crisis ambiental global, sino que también degradaría la calidad de la información estratégica utilizada por sectores clave como el agro y la aviación.
Mientras la tensión crece, los profesionales del sector insisten en que la seguridad de los ciudadanos no puede quedar supeditada a conveniencias partidarias que ignoren las leyes de funcionamiento del organismo.
