Polémica por la designación de un no meteorólogo como director del SMN: "Decisión peligrosa"

Para la entidad, esta exigencia no es un "formalismo burocrático", sino la garantía necesaria para gestionar sistemas de alerta temprana y representar al país ante la Organización Meteorológica Mundial.

Bianco fue contundente al respecto, calificando la maniobra como un error estratégico o una medida malintencionada que afecta la seguridad pública. “Desplazar el criterio científico por decisiones políticas en un área tan sensible es una decisión peligrosa”, advirtió, vinculando la falta de protocolos robustos y la ausencia de una conducción técnica con la posibilidad de sufrir "muertes evitables" ante eventos climáticos extremos.

Un SMN acéfalo en plena crisis climática

El SMN se encuentra actualmente en una situación de acefalía tras la renuncia de Mauad en agosto pasado, justo cuando los desafíos climáticos exigen la mayor precisión posible. Con más de 14.000 hectáreas devoradas por el fuego en Chubut y antecedentes de inundaciones trágicas en el interior bonaerense, la previsión meteorológica ha dejado de ser una cuestión informativa para transformarse en una prioridad de Estado.

La comunidad científica advierte que la firma de un nuevo decreto para ratificar a Mauad no solo debilitaría la capacidad de respuesta de la Argentina ante la crisis ambiental global, sino que también degradaría la calidad de la información estratégica utilizada por sectores clave como el agro y la aviación.

Mientras la tensión crece, los profesionales del sector insisten en que la seguridad de los ciudadanos no puede quedar supeditada a conveniencias partidarias que ignoren las leyes de funcionamiento del organismo.