Junto a Virginia Gallardo, Javier Milei maltrató al periodista de TN en Corrientes: "No es momento de ustedes"
El Presidente volvió a mostrarse enojado con la prensa pese a que, a diferencia de otros actos, no hubo mal clima para el oficialismo en Corrientes.
Luego de su breve paso por la provincia de Chaco, el presidente Javier Milei recorrió las calles de Corrientes junto a su candidata, la exvedette Virginia Gallardo, y como no podía ser de otra manera, maltrató a un periodista, simplemente porque le preguntó cómo estaba.
Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) en esa provincia, el Presidente encabezó un acto, y luego salió con un megáfono a la calle para hablarle a los militantes, como viene haciendo en otros distritos en esta gira federal.
Cuando el mandatario acumulaba millas y millas a Estados Unidos pero no conocía provincias argentinas, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, empezó esta gira federal que, en varios sitios, resultó adversa por el repudio generalizado de los vecinos.
En el caso de Corrientes, el clima no resultó tan hostil. Esta vez, El Jefe de Estado se dirigió a los presentes utilizando un megáfono, con un mensaje claro para sus seguidores: "Les pido que no aflojen". Luego, se subió a la caja de una camioneta desde donde saludó a la multitud, manteniendo el contacto directo con la gente en la provincia mesopotámica.
En este marco, mientras Gallardo hablaba con algunos periodistas y se mostraba "contenta" y "muy entusiasmada", Milei no tardó en cruzar al cronista de TN. "¿No te parece que este es el momento de la gente y no de ustedes?", sentenció con voz de malos amigos.
"El Presidente, enojado como siempre con los medios", lamentó el trabajador de prensa que osó preguntarle cómo estaba.
