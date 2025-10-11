Javier Milei y su candidato a diputado para la Ciudad comparten fake news a días de las elecciones
El Presidente hizo eco de una publicación de Alejandro Fargosi, y compartió una tapa del diario Clarín visiblemente editada.
El presidente Javier Milei utilizó su cuenta de X este sábado para criticar la política financiera del gobierno de Néstor Kirchner, compartiendo una imagen que resultó ser una tapa de diario evidentemente falsa, y que previamente había sido publicada por su candidato a diputado nacional para la Ciudad, Alejandro Fargosi.
El mandatario usó la adulteración para sostener que el kirchnerismo canceló la deuda con el FMI tomando, a cambio, un crédito más costoso con la Venezuela de Hugo Chávez.
"Cuando escuches y leas a los kukas criticando nuestra política financiera recordá que ellos precancelaron la deuda con el FMI al 4% para tomar al 16% la de Venezuela... Genios de las finanzas...!!! CIAO!", escribió Milei, acompañando el texto con la supuesta portada.
La imagen compartida por el Presidente, en un retuit de su candidato Alejandro Fargosi, presentaba un titular principal que decía: "Kirchner paga al FMI al 4% tomando deuda con Chávez al 16%.".
No obstante, varios detalles revelaron la falsificación, incluyendo la modificación del logo del diario a "Clarínx" y la tipografía incorrecta. Además, el titular terminaba con un punto, un error atípico en las portadas de la prensa gráfica.
La tapa real del diario Clarín de diciembre de 2005, que fue rápidamente viralizada para desmentir al Presidente, tenía como titular: "Kirchner le paga ya toda la deuda al FMI". La noticia original explicaba que el pago se realizaría con reservas del Banco Central, sin hacer mención alguna a la toma de deuda con Venezuela ni a las tasas de interés mencionadas por el Presidente.
No es la primera vez que el mandatario, así como funcionarios de su Gobierno, comparte fake news. Pese a las advertencias de sus seguidores y al repudio generalizado, ni Milei ni Fargosi eliminaron la publicación o hicieron alguna aclaración al respecto.
