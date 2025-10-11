Javier Milei y su candidato a diputado para la Ciudad comparten fake news a días de las elecciones

No obstante, varios detalles revelaron la falsificación, incluyendo la modificación del logo del diario a "Clarínx" y la tipografía incorrecta. Además, el titular terminaba con un punto, un error atípico en las portadas de la prensa gráfica.

image

La tapa real del diario Clarín de diciembre de 2005, que fue rápidamente viralizada para desmentir al Presidente, tenía como titular: "Kirchner le paga ya toda la deuda al FMI". La noticia original explicaba que el pago se realizaría con reservas del Banco Central, sin hacer mención alguna a la toma de deuda con Venezuela ni a las tasas de interés mencionadas por el Presidente.

No es la primera vez que el mandatario, así como funcionarios de su Gobierno, comparte fake news. Pese a las advertencias de sus seguidores y al repudio generalizado, ni Milei ni Fargosi eliminaron la publicación o hicieron alguna aclaración al respecto.