Santiago Maratea, buscado en La Plata: la Justicia activó un operativo para dar con su paradero

Estas contradicciones reavivan dudas sobre el paradero del conductor, cuya fuerte exposición pública contrasta con la falta de precisión en sus registros oficiales.

El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad de los influencers cuando difunden contenidos relacionados con áreas reguladas como la salud y la nutrición. Maratea, conocido por su activismo solidario y su impacto en redes, enfrenta una causa que podría sentar precedente sobre los límites del contenido digital y la responsabilidad profesional.

Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense subrayan que la divulgación de consejos alimentarios sin formación ni habilitación constituye un riesgo para la salud pública, y advierten que figuras con tanta llegada deberían estar sujetas a una regulación más estricta.