Murió Diane Keaton, histórica actriz ganadora del Oscar
La célebre actriz de Hollywood falleció este sábado en su casa de California a los 79 años.
La icónica actriz estadounidense Diane Keaton, una de las personalidades más queridas y respetadas de Hollywood, falleció este sábado a los 79 años en California.
La noticia de su deceso, que marca el final de una carrera cinematográfica de más de cinco décadas, fue confirmada este sábado a la revista People por un representante de su familia.
Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas de su fallecimiento, y sus allegados han solicitado privacidad para afrontar este doloroso momento, según indicó la revista.
Nacida el 5 de enero de 1946, Diane Keaton se convirtió en un nombre fundamental del cine en la década de 1970. Su ascenso a la fama estuvo ligado a dos hitos: su rol como Kay Adams en la aclamada trilogía de "El Padrino" de Francis Ford Coppola, y su profunda colaboración con el director Woody Allen, quien la convirtió en su musa.
Fue precisamente su trabajo con Allen en la comedia "Annie Hall" (1977) el que la catapultó a la cumbre. Su interpretación de la neurótica y encantadora Annie no solo le valió el Óscar a la Mejor Actriz en 1978, sino que también la consagró como un ícono de la moda gracias a su original y distintivo estilo andrógino.
A lo largo de su prolífica trayectoria, Keaton demostró su inmensa versatilidad tanto en dramas como en comedias, con papeles memorables en filmes como "Manhattan", "Rojos" (por la que recibió otra nominación de la Academia), "El club de las divorciadas" y "Alguien tiene que ceder". Su carisma y talento único la consolidaron como una de las figuras más emblemáticas de su generación.
