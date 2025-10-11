Murió Diane Keaton, histórica actriz ganadora del Oscar

Fue precisamente su trabajo con Allen en la comedia "Annie Hall" (1977) el que la catapultó a la cumbre. Su interpretación de la neurótica y encantadora Annie no solo le valió el Óscar a la Mejor Actriz en 1978, sino que también la consagró como un ícono de la moda gracias a su original y distintivo estilo andrógino.

A lo largo de su prolífica trayectoria, Keaton demostró su inmensa versatilidad tanto en dramas como en comedias, con papeles memorables en filmes como "Manhattan", "Rojos" (por la que recibió otra nominación de la Academia), "El club de las divorciadas" y "Alguien tiene que ceder". Su carisma y talento único la consolidaron como una de las figuras más emblemáticas de su generación.

NOTA EN DESARROLLO