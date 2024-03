Javier Milei apuntó contra la docente que aseguró ser su maestra: "Farsante y mentirosa"

Más tarde, el presidente adjuntó un comunicado del colegio Cardenal Copello de Villa Devoto, adonde fue invitado ayer a participar en el acto de inicio de clases como exalumno, se reunieron algunos de sus antiguos compañeros y profesores y Teresa compartió sus recuerdos frente a las cámaras. En esa carta dirigida a Karina y Javier Milei, las autoridades del colegio ratifican que Teresa “no fue maestra del señor presidente y sus declaraciones no reflejan la posición de esta institución”.

El posteo de Milei sobre su presunta maestra

DESENMASCARANDO A UNA GRAN FARSANTE Y MENTIROSA https://t.co/OY81YV9dud — Javier Milei (@JMilei) March 7, 2024

“Lo expresado por la maestra Teresa es, de acuerdo a nuestra recolección del paso del señor presidente por nuestra institución, incorrecto”, agregó la directora y rectora, Daniela Andrea Ezcurdia. “Comunicado del colegio que da prueba de la embustera y mentirosa de la maestra Teresa, quien nunca fue mi maestra. Farsante robacámara…”, fue el comentario de Milei que acompañó esa publicación.

Qué dijo la maestra Teresa sobre Javier Milei

Este miércoles, Javier Milei inauguró el ciclo lectivo en la escuela de Villa Devoto, a la cual concurría cuando era chico. En la previa de su visita al establecimiento habló “Techi”, una docente que dijo haber sido su maestra de cuarto grado, y hasta dio detalles de cómo supuestamente era el mandatario durante su paso por la primaria.

Al ser consultada por los periodistas que se encontraban en la entrada del edificio, Teresa habló del Presidente con mucha alegría. “No tenía el pelo así antes, era un rubio divino”, sostuvo.

La docente contó que si bien no tuvo más contacto con Milei una vez que terminó el primario, el tiempo en el que lo tuvo como alumno le alcanzó para no olvidarlo. “Era bravo, le gustaba jugar mucho y peleaba también”, dijo entre risas.

En ese contexto, la señorita reveló el sueño que tenía el pequeño Milei, casi como una predicción. “Cuando era chico decía que iba a llegar a ser presidente, lo comentaron sus compañeros”, señaló.

Además, lo describió como un “excelente alumno”, muy “tranquilo y humilde”. “Estaba enfermo y igual salía a jugar. Una vez lo operaron y enseguida salió a jugar. Le iba excelente, pero con sus compañeros era bravo”, remarcó.

Tras ello, la mujer le hizo un pedido. “Yo soy jubilada y muy bien no estoy. Espero que nos mejore la jubilación y no nos apriete tanto”, expresó. En tal sentido, agregó: ”Los medicamentos están terribles, yo no tomo ninguno por suerte pero tengo compañeros que la están padeciendo bastante”.