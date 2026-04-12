TVR por C5N: Gerardo Romano fulminó a Javier Milei y destacó a Axel Kicillof

IMPORTANTE: La impetuosa decisión de un Gobierno: bono extraordinario de $100.000 por el Día del Trabajador

En esa misma línea, los conductores del ciclo le consultaron sobre el repunte en las encuestas de Cristina Fernández de Kirchner y del actual gobernador bonaerense, quien en los últimos sondeos logró posicionarse por encima de la imagen del Presidente. Romano fue tajante en su respaldo. "A Axel Kicillof no hay por dónde entrarle. Eso me resulta auspicioso. Su honestidad, su claridad conceptual, intelectual, su mirada y su recorrido... todo genera un contraste muy grande con lo que se ve", sentenció, valorando la capacidad del dirigente de la oposición.