Cuánto saldría atenderse en un hospital público en un eventual gobierno de Javier Milei

Por esta razón trabajadores del Hospital San Martín de La Plata pegaron afiches en las paredes de ese centro de salud para que los pacientes que allí se atienden puedan dimensionar el impacto que las medidas prometidas por Milei podrían llegar a tener de ponerse efectivamente en práctica.

Salud Milei.jpeg

Las imágenes de los carteles que pegaron los trabajadores nucleados en el Sindicato de Salud Pública se volvieron rápidamente virales en las redes sociales. Allí advierten, por ejemplo, que un parto, que en la actualidad es gratuito en todos los hospitales públicos del país, podría costarle a una mujer embarazada más de 400 mil pesos en un eventual gobierno de Milei.

"La intención era poner en valor todos los servicios que brinda la salud pública y gratuita, esa fue un poco la cuestión. Esto de saber que significa tener un resonador o un tomógrafo, la intención de los carteles era poner en valor esas cosas en el caso de que este señor (Milei) llegue al gobierno”, explicó a Radio La Plata uno de los trabajadores del hospital.

"Nos preocupa no saber qué va a pasar con las personas que no tengan una obra social, con los modelos que se plantean, modelos de salud que entendemos y sabemos que no dan buenos resultados nunca", advirtió el trabajador.

De acuerdo con los datos que pudieron recopilar en el Sindicato de Salud Pública, si se contrata el modelo de salud que pretende impulsar Milei, realizarse una tomografía costaría 45.000 pesos, una resonancia 55.000, y un chequeo cardiológico completo costaría más de 76 mil pesos.

javier milei.jpg

"Lo hicimos muy artesanalmente, con algunos estudios directamente llamamos a las clínicas y preguntamos cuánto salían sin obra social, conversamos con licenciadas en obstetricias que nos pasaron el dato de cuanto es el valor de las prácticas", explicaron desde el sindicato.

Y agregaron: "el afiche que hicimos habla de estudios puntuales, pero otra cosa interesante que podríamos haber hecho para mostrar esta situación es mostrar lo que es un tratamiento de una patología, que eso es mucho más caro y afectaría mucho más al bolsillo de una persona".