¿Improvisado? Tras el anuncio, Javier Milei adelanta la cadena nacional de YPF por un motivo impostergable

En su discurso, Milei detallará los alcances de la resolución judicial en los Estados Unidos, la cual representa un respiro fundamental para las arcas del Estado. Junto a su círculo íntimo —Karina Milei, Manuel Adorni y Sandra Pettovello—, el Presidente buscará capitalizar este resultado como un triunfo de su política de seguridad jurídica y ordenamiento de las cuentas públicas.