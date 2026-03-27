¿Improvisado? Tras el anuncio, Javier Milei adelanta la cadena nacional de YPF por un motivo impostergable
Al parecer, desde el Gobierno no sabían que en el horario pautado inicialmente había un compromiso de interés nacional.
Debido al compromiso de la Selección Argentina frente a Mauritania, el Gobierno Nacional decidió modificar el esquema previsto y adelantar la cadena nacional para las 19 horas., cuando entonces el presidente Javier Milei hablará e intentará adjudicarse el fallo de YPF.
El objetivo del cambio de horario es evitar que el mensaje del libertario coincida con el inicio del encuentro amistoso, que además será transmitido por TV de aire.
Originalmente pautada para las 20, la intervención del mandatario se movió una hora antes para no competir con el interés deportivo que genera el equipo nacional.
Desde la Casa Rosada entienden que el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó la sentencia de u$s16.000 millones contra el país, es una noticia de "relevancia histórica" que merece la atención total de la ciudadanía antes de que ruede la pelota.
En su discurso, Milei detallará los alcances de la resolución judicial en los Estados Unidos, la cual representa un respiro fundamental para las arcas del Estado. Junto a su círculo íntimo —Karina Milei, Manuel Adorni y Sandra Pettovello—, el Presidente buscará capitalizar este resultado como un triunfo de su política de seguridad jurídica y ordenamiento de las cuentas públicas.
De esta manera, la agenda oficial se adapta al pulso popular, permitiendo que el anuncio económico más importante de la semana se desarrolle sin interferencias antes del debut de la Selección en esta nueva gira.
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