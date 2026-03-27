Fallo a favor por YPF: Axel Kicillof cruzó a Javier Milei tras la anulación de la condena
La Justicia de Estados Unidos anuló la millonaria condena contra la Argentina por la expropiación de YPF. Axel Kicillof celebró el sorpresivo fallo.
Tras un largo proceso judicial, un tribunal de apelaciones estadounidense revocó el fallo que obligaba al país a pagar una suma multimillonaria por la nacionalización de YPF. La decisión generó fuertes repercusiones políticas, donde el gobernador bonaerense Axel Kicillof aprovechó para defender la medida soberana y lanzar duras críticas contra el presidente.
Revés para los fondos buitre en el caso YPF
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió anular la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska en 2023, la cual obligaba al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park. Los magistrados aceptaron el reclamo nacional, dándole la razón a la postura de que las demandas por daños y perjuicios derivados de un supuesto incumplimiento contractual no son admisibles bajo el derecho argentino que rige los procesos de expropiación.
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La contundente respuesta de Axel Kicillof
Tras conocerse la victoria judicial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un extenso descargo en sus redes sociales. "La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana", sentenció el exministro de Economía.
En su mensaje, apuntó directamente contra los libertarios y el concepto del "impuesto Kicillof" que solía utilizar el oficialismo para criticar la medida durante la campaña. "La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF", disparó. Además, acusó al actual mandatario de haber operado en contra de los intereses del país: "Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros".
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